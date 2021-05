O delegație a PSD continuă discuțiile despre PNRR cu Guvernul. Radu Oprea: Moțiunea de cenzură va fi depusă în această sesiune, după ce PNRR va fi prezentat în Parlament (VIDEO)

O delegație a de specialiști ai PSD continuă discuțiile cu reprezentanții Guvernului pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Anunțul a fost făcut luni de purtătorul de cuvânt al social-democraților, Radu Oprea, care a precizat că PSD va depune o moțiune de cenzură la adresa Guvernului de coaliție în timpul acestei sesiuni, după ce PNRR va fi prezentat în Parlament.

"Joia trecută, la Palatul Victoria, preşedintele Marcel Ciolacu împreună cu partenerii sociali au prezentat soluţiile PSD pentru a avea un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Este inadmisibil să aflăm pe surse, din presă, ce prevede acest plan pe care ministrul Ghinea şi premierul Florin Cîţu intenţionează să îl transmită către Bruxelles. De aceea, astăzi am hotărât ca o delegaţie de specialişti ai PSD să continue dialogul, discuţiile referitoare la PNRR, pentru a afla toate detaliile referitoare la acest plan. Avem mai multe întrebări la care căutăm răspuns: dacă este adevărat că intenţionează să îngheţe salariile, pensiile, să crească vârsta de pensionare şi să interzică pensionarea anticipată. Aceasta este o anti-reformă, nu este o reformă. Cu aşa ceva PSD nu va fi niciodată de acord", a declarat Radu Oprea la finalul Biroului Politic Naţional al PSD.



”Mergem, astăzi, cu speranţa că măcar în al doisprezecelea ceas vom vedea un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă care să existe, pentru că mai sunt doar 7 zile până pe 31 mai", a adugat reprezentantul PSD.

