Viorica Dăncilă a suferit o înfrângere zdrobitoare în fața președintelui Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, potrivit exit-poll-urilor prezentate duminică seară, la închiderea urnelor.

În aceste condiții se pune tot mai serios problema plecării acesteia de la conducerea PSD.

Cu toate acestea, Viorica Dăncilă a declarat că nu-și va da demisia de la conducerea PSD, chiar și cu rezultatul obținut la prezidențiale.

„Nu îmi dau demisia. Dacă colegii vor considera că trebuie să fac acest pas, vom face un Congres. Eu consider că trebuie să fim foarte înțelepți”, a declarat Dăncilă, la Antena 3.

Pe de altă parte, conform unor informații, pe surse, social-democrații ar pregăti totuși o schimbare la nivelul conducerii partidului în cel mai scurt timp. Astfel, se vorbește despre posibilitatea ca președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, să preia conducerea PSD până la organizarea unui congres.

Totodată, în PSD se conturează și o altă tabără, din care fac parte Gabriela Firea, Eugen Teodorovici și Paul Stănescu.

De altfel, Eugen Teodorovici a declarat duminică seară că se impune o analiză serioasă în partid pentru a vedea care sunt cauzele care au dus la acest scor dezastruos.

„Sigur că am făcut lucruri bune și asta o spun oamenii când discutăm cu ei pe stradă. Eu vă spun că atunci când am mers prin țară, când am făcut campanie, asta a fost discuția pe care am purtat-o, că s-au făcut lucruri bune și să nu renunțăm la luptă. O analiză trebuie făcută, e normal să facem acest lucru, pe ceea ce partidul are astăzi ca și scor, care au fost motivele, acele cauze care au dus la această situație”, a spus fostul șef al Finanțelor, la Antena 3.

Întrebată, la Antena 3 dacă urmează o revoluție în PSD, Gabriela Firea a răspuns: ”Din punctul meu de vedere nu. Deși uneori sunt apărată ca o persoană conflictuală, eu nu atac prima dată, doar mă apăr. Trebuie să fim maturi, să vedem exact unde s-a greșit, de ce s-a greșit.”

O reacție dură a venit și din partea liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, care a susținut că Viorica Dăncilă a obținut un rezultat foarte slab la prezidențiale.

”E clar că am avut un concept de campanie total greșit și stategia a fost total nefericită și asta o arată scorul din acest moment.

Strategia a fost greșită. Trebuie o analiză foarte serioasă și a venit timpul unei analize serioase cu caracter structural. E clar că lucrurile nu funcționează așa.

Țara asta chiar are nevoie de un partid de stânga.

La nivel județean, strategia noastră a fost câștigătoare. La nivelul fiecărui județ trebuie o strategie.

Nu-s diferiți oamenii din Giurgiu de oamenii din Arad. Toți au aceleași nevoi, aceleași deziderate. Depinde cum îi ajuti, cum stai lângă ei.

Strategia la nivel național a lăsat mult de dorit. Echipa de campanie a făcut aceatsă strategie, cei care au fost la centru. A fost o campanie anostă, fără idei wow.

Dacă PSD intră în alegerile locale cu un moral scăzut, avem mari probleme dacă nu reușim să facem o analiză serioasă în al 12-lea ceas. De trei ani tot peticim”, a declarat Niculae Bădălău, în cadrul unei intervenții telefonice la ”Dosar de politician”.