Viorica Dăncilă a comis-o din nou. Premierul nu a trecut testul la ședința de joi prezidată de președintele Klaus Iohannis.

Vorbind despre proiectele care vor fi abordate în viitor de Guvern, Dăncilă a explicat că acestea vor fi lămurite într-o ”ședință anterioară”.

