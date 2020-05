Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat o nouă ședință la Palatul Cotroceni, miercuri, ora 12, cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, pentru gestionarea crizei COVID-19. Titularii de portofolii care vor mai lua parte la discuție sunt Marcel Vela (Interne), Nicolae Ciucă (Apărare Națională), Virgil Popescu (Economie, Energie și Mediul de Afaceri), Monica Anisie (Educație și Cercetare), dar și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

