O nouă victimă a lui Cosette Chichirău: Profesorul Silviu Gurlui și-a dat demisia din USR Iași

Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizică Al. I. Cuza din Iași, și-a dat demisia din USR Iași, filială condusă de Cosette Chichirău. El a fost ales de colegi pentru a candida la șefia Consiliului Județean Iași, dar până la urmă locul i-a revenit lui Marius Bodea, plecat de la PNL. Gurlui era prim-vicepreședinte al Biroului Județean al partidului.

Silviu Gurlui a plecat din Uniunea Salvați România, filiala Iași, după ce fostul liberal Marius Bodea a fost desemnat să candideze la șefia Consiliului Județean, deși el fusese votat de colegi pentru a participa la scrutin.

„Nu poate fi decit un gest de normalitate. Da, mi-am aparat onest si cu bunt simt sansele mele, sansele Iasului, sansele tarii. Am fost vocea si sufletul celor din strada. Si inca mai cred ca voi fi mesagerul acestor idealuri. Sa cred ca va exista cindva un simbure de demnitate, o oaza de lumina, o speranta. M-ati tinut mereu in corzi, v-am ajutat si am pus pe masa priceperea, energia si speranta mea. Nu, ele nu s-au pierdut ci le voi purta inainte, cu fermitate. Dar fara USR. La revedere!”, a scris Gurlui, pe Facebook.

Silviu Gurlui este conferențiar la Facultatea de Fizică Al. I. Cuza din Iași. El a fost candidatul la europarlamentare din partea filialei ieșene a USR.

Astfel, candidatul alianței USR-PLUS la Primărie este Cosette Chichirău, iar candidatul PNL este fostul social-democrat și actualul primar al orașului, Mihai Chirica. La șefia Consiliului Județean, din partea USR-PLUS candidează fostul liberal Marius Bodea, iar din partea PNL participă Costel Alexe, ministrul Mediului.

PNL și USR-PLUS au anunțat, prin vocile liderilor, că nu vor forma o alianță electorală la nivel național, dar în anumite zone vor încerca să vină în fața electoratului cu un candidat comun.

„Există zone profund PSD-izate ale României unde este nevoie de o colaborare a tututor forțelor de dreapta”, a punctat Dan Barna, liderul USR, pentru Digi24.

În București, cele două au căzut de acord să-l susțină pe Nicușor Dan la Primăria Generală. Probleme sunt, însă, pentru desemnarea candidaților la sectoare.

Pe 28 iunie, alianţa USR-PLUS şi-a prezentat proprii candidați: Clotilde Armand, la Sectorul 1, Radu Mihaiu, la Sectorul 2, Ana Ciceală, la Sectorul 3, Simona Spătaru, la Sectorul 4, Alexandru Dimitriu, la Sectorul 5 și Alexandru Gâdiuță, la Sectorul 6.

Asta nu a convenit deloc liberalilor, care nu au considerat tocmai diplomat ca alianța să prezinte public numele candidaților înainte de a purta negocieri cu ei.

„În general, prima regulă din negociere e că nu faci public ce vrei să discuți, ci întâi discuți în privat și apoi faci public ce ai negociat”, a declara Alina Gorghiu, prim-vicepreședinte PNL.

„Ce va fi la sectoare. Și aici eu cred că ar fi mai bine să găsim formule de înțelegere, văd că alții își lansează candidați, nu cred că ăsta este, ca să zic așa, un semn de înțelepciune și de abordare normală, firească. Vom vedea. În cazul în care nu se va putea, vom merge pe candidații noștri”, a afirmat, la rândul său, președintele PNL Ludovic Orban, pentru Digi24.

În schimb, Barna a precizat că alianței i s-a părut „foarte firesc” să arate electoratului care sunt opțiunile: „Candidații pe care noi îi propunem nu îi propunem cu eticheta de primar, unii pot să fie viceprimari, city manager, există soluții”.