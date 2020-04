'O picătură de viaţă', campanie în Sectorul 4. Daniel Băluță: 'Donăm sânge pentru a salva vieți' (VIDEO)

România are mare nevoie de donatori de sânge în acest moment, iar primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, medic primar, înainte de toate, a luat decizia organizării unei campanii numită ‘O picătură de viață’ .

Băluță a mers, miercuri, alături de alți funcționari din Primăria Sectorului 4 , să doneze sânge pentru pacienții aflați în dificultate.

Edilul a fost un exemplu pentru alte zeci de donatori, care, de la începutul restricțiilor impuse de autorități ca urmare a pandemiei de coronavirus, nu au mai mers să doneze sânge.

“Am venit să-mi exprim solidaritatea față de medicii care sunt astăzi în nevoie, în dorința de a face un apel la toți oamenii, ca aceștia să-i sprijine pe medici, să fie alături de ei în aceste momente dificile. De asemenea, este foarte important să fim alături de toți cei care au o problemă medicală, pentru că, în afară de cei cu infecții COVID-19, există oameni care au nevoie de sânge și de asistență medicală permanentă.”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Municipiului București.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.