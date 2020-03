Deși s-au autoprezentat drept „oameni noi în politică”, mulți politicieni din prima linie USR-PLUS fie au fost membri în PSD, fie au diverse legături cu structurile de forță ale statului român - indiferent dacă vorbim despre serviciile din România postdecembristă sau despre organele represive ale regimului comunist.

Doi foști membri PSD, pe lista candidaților USR pentru Consiliul General al Capitalei

Tot sub umbrela de „oameni noi în politică” a fost adus și Ariel Chiș, omul aflat pe poziția a doua a candidaților USR la Consiliul General București, deși în realitate acesta a mai trecut prin politică, fiind fost membru PSD. Totuși, pe lângă relația cu social-democrații, mai există o altă informație cel puțin la fel de pregnantă în cazul lui Chiș.

El ar fi fiul lui Erich Kish, unul dintre primii angajați ai Rompetrol, care a lucrat alături de Dinu Patriciu timp de 10 ani la construirea grupului petrolier. Mai mult decât atât, același Erich Kish ar fi fost ofițer de tancuri în armata israeliană.

„Era momentul pentru acest lucru. Gata! S-a terminat! Am muncit destul. Zece ani au fost de ajuns. Acum voi lua o mare pauza, pana la inceputul lui septembrie, timp in care voi sta probabil pe un iaht. Era o decizie luata de mult timp si nu are nicio legatura cu iesirea lui Patriciu din afacerea Rompetrol", spunea Kish, la plecarea din Rompetrol, potrivit Ziarul Financiar.

Ar fi de menționat că, conform Tocilescu, Ariel Chiș nu este singurul candidat USR la Consiliul General al Capitalei care are un trecut social-democrat. La rândul său, Andrei Rigu, al șaptelea pe lista candidaților la posturile de consilier, ar fi făcut și el parte din PSD.

„Ori na, nu zic că-s oameni răi, dar totuși, șmecheria cu USRul era că-i un partid altfel, care promovează oameni noi. Ori «nou» și «membru PSD» nu prea rimează, dacă nu mă înșel. Sigur, ambii au explicații coerente despre motivul care i-a făcut să intre în PSD - dar cu ce dracu’ mă ajută asta pe mine, domnișoară?, ca să zic așa. Și cum se face că-s girați de sus? Și cum se face că majoritatea useriștilor - care n-au fost în PSD - tac mâlc și înghit, că e ordin de la conducere?”, a scris Tocilescu, miercuri.

Vlad Voiculescu a confirmat recent că tatăl său a colaborat cu Securitatea

În ceea ce privește legăturile dintre USR-PLUS și Securitate, poate cea mai recent ieșită la iveală este cea a lui Vlad Voiculescu, membru marcant al partidului condus de Dacian Cioloș. Fostul ministru a confirmat marți, că tatăl său, Vasile Iulian Voiculescu, a colaborat cu unul dintre cele mai temute instrumente ale regimului ceaușist, Securitatea. Acesta ar fi activat sub pseudonimul „Victor”. (Detalii AICI)

Legăturile dintre Securitate și Dacian Cioloș, președintele partidului fondat de un fost securist

Tot de notorietate sunt și informațiile care îl leagă pe Dacian Cioloș, controversatul președinte PLUS, de aceeași Securitate a regimului Ceaușescu. Înainte de 1989, fostul premier al României postdecembriste ar fi făcut parte din trupele de gardieni de la poarta disidentei Doina Cornea și a refuzat să explice public acest rol.

Chiar și așa, fost ofiţer de Armată şi fost ofiţer SPP, Rizea Tudorache spune că, în perioada de detenţie a Doinei Cornea, gardian era chiar fostul premier. Era plasat acolo în calitate de militar în termen la trupele de Securitate. (Detalii AICI)

În plus, cu aproximativ un an în urmă, istoricul Marius Oprea acuza că „eminența cenușie” din spatele PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, este nimeni altul decât Alexandru Iordache, anchetatorul său de la Securitate, din 1988. Acesta și-a pus fiul în funcția de secretar de stat, iar pe nora sa în funcția de vicepreședinte al PLUS. (Detalii AICI)

„Toți fondatorii, aşa cum apar pe site-ul Tribunalului Bucureşti sunt de la Casa de avocatură «Iordache & Partners», fondată în 1992 de Alexandru Iordache, personaj care mi-e mai cunoscut mie, lui Caius Dobrescu și Sorin Matei drept «maiorul Alexandru» de la Securitate, coordonatorul anchetei penale la care am fost supuși în vara anului 1988. Secretarul general al partidului condus de Dacian Cioloș este Iordache Adrian Alexandru («managing partner” la «Iordache Partners») și fiul fostului nostru anchetator, «maiorul Alexandru», de la Serviciul de anchete penale al Securității Municipiului București. Preşedintele partidului este o anume Daneş Raluca Florina (senior associate la firmă) și vicepreşedinte este Iordache Iulia (soţia secretarului general și nora lui Alexandru Iordache). Partidul Libertății, Unității și Solidarității condus de Dacian Cioloș a fost înființat, așadar, ca partid de familie al fostului meu anchetator de la Securitate”, a mai scris istoricul.

Cătălin Drulă, conexiune bizară cu o firmă controlată de un general (r) SIE, abonată la contracte cu statul

Mergând pe același fir logic, legăturile dintre USR-PLUS și structurile de forță merg și mai departe. Cătălin Drulă, liderul deputaților USR, este fiul lui Gheorghe Drulă. Acesta din urmă a ocupat mai multe funcții în conducerea Felix Telekom, precum cea de director adjunct sau cea de consilier al administratorului. Firma este abonată la contracte cu statul și este controlată de generalul în rezervă al Serviciului de Informații Externe Teodor Ilieș și a fost înființată în 1 aprilie 1992.

„Firma Felix Telekom controlată de generalul SIE în rezervă Teodor Ilieş a fost înfiinţată în 1 aprilie 1992. Printre membrii fondatori s-a numărat Bancorex — 20%, Felix Computers — 20%, Teleconstrucţia SA — 20%, Telrad Telecommunication & Electronic Industries din Israel — 20% şi Terra SA — 20%. Ultima dintre firme este întreprinderea prin intermediul căreia Securitatea făcea tranzacţiile cu armament, spune Digi citată de evz.ro.

Tatăl lui Claudiu Năsui a făcut afaceri cu MApN în mandatul lui Victor Atanasie Stănculescu, care au produs statului român un prejudiciu de peste 8 milioane de dolari

Claudiu Năsui, deputat și, totodată, șeful USR București, iese și el în lumină printr-o conexiune cel puțin bizară. Demnitarul este fiul lui Dorel Năsui, care fugea în SUA în 1986, fapta care, contrar cutumelor vremii, nu atrăgea niciun fel de sancțiune pentru fratele sau cumnata sa.

În fine, pe tărâm american, Dorel Năsui ajunge să lucreze pentru Motorola, iar în 1990 revine pe cai mari în România, ca reprezentant al companiei americane, alături de fratele său, Simion Ștefan Năsui. Cei doi vând, în două tranșe, Ministerului Apărării, condus de către Victor Atanasie Stănculescu, echipamentele Motorola la prețuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 8,05 de milioane de dolari, potrivit Justițiarul.

Dragoș Pîslaru, „campion” și el la contracte cu statul, are legături cu DIE, serviciul de spionaj de vremea regimului Ceaușescu

Dragoș Pîslaru, actualmente eurodeputat al Alianței și unul dintre cei mai importanți politicieni PLUS, nu este nici el tocmai nou pe prima scenă din spațiul public românesc. Fostul ministru a înființat, în 2006, firma de consultanţă GEA Strategy and Consulting SA, care a avut numeroase contracte cu statul.

Mai mult decât atât, unul dintre cei șapte asociați ai lui Dragoș Pîslaru era Daniel Dăianu, fost ofițer DIE (una dintre formele luate de SIE pe vremea regimului Ceaușescu).

„Candidatul PNL la alegerile pentru Parlamenul European, fostul ofiţer Daniel Dăianu povesteşte în detaliu de ce şi cum a ajuns să lucreze pentru Departamentul de Informaţii Externe şi de ce a plecat trei ani mai târziu, în 1978. (…) Generalul Pacepa a declarat însă pentru Hotnews că ieşirea lui Dăianu din sistem îi ridică semne de întrebare: anii când eram la cârma DIE, aceasta a avut o regulă sacrosantă: DIE nu este o instituţie în care se intră la cerere şi se iese la cerere”, scria Hotnews citată de evz.ro.