Oana Bîzgan, inițiatoarea proiectului privind înăsprirea pedepselor pentru prădătorii sexuali: Am cerut sancțiuni și mai mari. Drumul spre siguranța copiilor noștri e foarte lung (VIDEO)

Oana Bîzgan, deputata independentă care a inițiat proiectul pentru înăsprirea pedepselor în cazul prădătorilor sexuali, a subliniat miercuri, în direct pe B1 TV, că a propus sancțiuni mult mai mari și a explicat că deși prin votul final dat de Parlament s-a făcut un pas important, drumul „spre o siguranță a copiilor noștri este foarte lung”.



„Sunt prima care a propus pedepse mult mai mari și inclusiv mărirea nu numai a pedepselor minime, ci și a pedepselor maxime. Din păcate, Codul Penal, așa cum este el făcut, este extrem de tolerant cu majoritatea infractorilor. (...) Eu, înainte să propun atât crearea registrului infractorilor sexuali, cât și această lege, am făcut un studiu de drept comparativ. Pentru a putea obține, ce am obținut ieri în Parlament, a fost nevoie de foarte multe argumente. Am votat, ieri, un proiect legislativ care asigură un lucru extrem de important. Chiar dacă, da, nu este de ajuns, nu este suficient, este, totuși, un al doilea pas în această direcție și ceea ce asigură acest proiect legislativ, care a primit votul final ieri, asigură că cel puțin prădătorii sexuali nu vor mai primi pedepse cu suspendare. Deci asta a fost ce mi-am dorit în primul rând. Nu s-a putut altceva? Stați puțin, că mai avem pași. Acest drum spre o siguranță a copiilor noștri este foarte lung”, a declarat Oana Bîzgan, la „Se întâmplă acum” cu Tudor Barbu.

