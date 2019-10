Controversata Oana Bogdan a demisionat din PLUS: În urmă cu câteva luni, propunea desființarea proprietății private și renunțarea la viața de cuplu în favoarea traiului în grup

Oana Bogdan, membru în Biroul Național PLUS, a demisionat din partidul condus de Dacian Cioloș. Aceasta a decis să plece din formațiunea politică pe motiv că vrea să se implce mai mult în proiectele sale legate de arhitectură, potrivit unui comunicat de presă transmis de PLUS.

”Oana Bogdan, membru în Biroul Național PLUS, și-a dat demisia din partid. După cum chiar ea a explicat într-o scrisoare adresată membrilor Consiliului Național, demisia ține de nevoia de a fi mult mai prezentă la Bruxelles, unde Oana conduce un birou de arhitectură de succes. Ultimii trei ani, dedicați României, au ținut-o departe de conducerea firmei pe care a înființat-o. Faptul că, astăzi, Oana a ales să se implice mai mult în proiecte care țin de arhitectură nu înseamnă că ea a abandonat sau a întors spatele PLUS. Dimpotrivă. Oana și PLUS se vor regăsi cât de curând în proiectul de reînnoire a Europei”, se arată în mesajul PLUS.

Bogdan și-a explicat motivele demisiei și într-o scrisoare adresată colegilor săi de la PLUS. Ea a invocat, printre altele, nevoia de a avea libertatea de a scrie și a vorbi despre lucruri care ”nu sunt încă sensibile în România” și care care putea afecta partidul.

”Demisionez nu numai din BN, ci și din CN și din PLUS, pentru că vreau să fiu din nou liberă să scriu și să vorbesc despre subiectele pe care eu le consider importante, dar care nu sunt încă delicate în România, fapt care ar putea să afecteze partidul atât timp cât eu sunt asociată cu PLUS. (...) Mă doare faptul că trebuie să-mi iau la revedere acum, dar sper să ne regăsim în proiectul de reînnoire a Europei cât de curând. Și mai sper ca, dacă tot nu am reușit să vă las fără proprietăți, măcar v-am lăsat fără dubii în ceea ce mă privește: a pleca când încă te mai doare înseamna a nu renunța”, se arată în scrisoarea de demisie transmisă de Oana Bogdan grupul intern de comunicare al PLUS.

În urmă cu câteva luni, Oana Bogdan s-a aflat în centrul unei controverse după ce a făcut o serie de declarații despre desființarea proprietății private și renunțarea la viața de cuplu în favoarea traiului în grup.

"Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunţării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparţină unui om, trib, neam sau corporaţie, vom reuşi să convieţuim armonios pe planeta Pamânt. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieţii mele", a scris Oana Bogdan, într-un comentariu postat pe Facebook.

O altă idee halucinantă promovată de Oana-Maria Bogdan este cea a desfiinţării agriculturii şi oprirea domesticizării animaleor, precum şi renunţarea la traiuri în cupluri pentru grupuri.

”Aș desființa agricultura și nu aș domestici animalele. Cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenți ai vânătorilor și culegătorilor, nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”, a fost răspunsul Oanei Bogdan la întrebarea ce ar schimba dacă ar avea puterea să schimbe trecutul.

Și tot Oanaa Bogdan a fost cea care a susținut că, pentru reducerea poluării, ar trebui să fie redus consumul de fasole deoarece produce flatulență.

„Ministrul britanic al schimbării climatice, Lady Verma, a avertizat populația să mănânce mai puțină fasole pentru a reduce flatulențele, deoarece metanul emanat prin flatulație este un factor cauzator al încălzirii globale”, a comentat Oana Bogdan la un articol despre poluare.