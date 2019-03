S-A TERMINAT! Suferința a luat sfârșit! Oana Lis a făcut anunțul în HOHOTE DE PLÂNS: Din păcate, e vorba de VIOREL LIS...

Oana Lis a vorbit despre persoanele cele mai importante din viața ei: soțul, fostul primar Viorel Lis, și bunica ei, unul din puținii oamenii care nu au judecat-o.

”La început nu am recunoscut relația mea cu Viorel, a venit ea la București și s-a convins că e un om bun. Ea nu m-a judecat, dar de-a lungul timpului lumea a vorbit, dar ea nu a ascultat. Viorel mă critică mereu, i-am zis să nu se uite la emisiune. Mâine mă duc cu Viorel la o analiză. El trebuie să se bucure de viață, el se ține după mine, acum vreau să merg la mare, vrea nu vrea, trebuie să meargă cu mine. Nu am mai mers la cluburi pentru că nu-mi place, am fost într-o zi, Viorel mi-a dat bilet de voie. Am îmbătrânit, am zece ani de cluburi în care mergeam miercurea, vinerea și sâmbăta, dar acum gata. El mi-a mâncat tinerețea, eu lui, pensia”, a povestit Oana Lis.

