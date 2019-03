Oana Bogdan (PLUS) răspunde criticilor: Nu mă impresionează atitudinile vădit exagerate / Ce ne va duce înainte e încrederea în bunul public, nu acumularea individuală de obiecte și pământuri

Oana-Maria Bogdan, parte din conducerea PLUS, a răspuns criticilor primite după ce a pledat pentru desființarea proprietății private și renunțarea la viața de cuplu în favoarea traiului în grup. (Detalii AICI)

Încă de la începutul postării, ea a ținut să precizeze că nu e deloc impresionată de reacțiile apărute în spațiul public: ”aș vrea să fie clar că sunt imună la orice formă de bullying online, că nu mă impresionează atitudinile vădit exagerate. Se răstălmăcesc cuvinte și se interpretează cu rea credință. Nu mă sensibilizează deloc aceste practici. Eu cred în misiunea mea și a colegilor mei”.

Bogdan a scris că nu a fost vorba nicio clipă în comentariul său de confiscarea sau deposedarea forțată de proprietate a oamenilor: ”Ştim cu toții care sunt sensibilitățile istorice ale românilor și câte suferințe a provocat confiscarea violentă a pământurilor și a bunurilor în anii ’50. Bunicii mei au suferit și ei, ca atâția alți români, din cauza ticăloșiei colectivizării. Mai știm, de asemenea, că suntem societatea cu cel mai mare număr de proprietari de locuințe din Europa (97%). Prin urmare, orice referință la vreun model de expropriere precum cel practicat de staliniști și comuniști este lipsită de temei”.

În opinia sa, societatea românească trebuie să-și redefinească responsabilitatea pentru ceea ce este comun: ”Sunt antreprenor, sunt fondatorul unei companii private si știu foarte bine ce înseamnă proprietatea privată în economia de piață. Dar ca arhitectă, am fost mereu interesată de patrimoniul material și imaterial al comunităților umane. Acest interes m-a și adus înspre politică, unde ideea care îmi însuflețește angajamentul este aceea a grijii pentru bunul comun, pentru lucrul public. Am convingerea intimă că societatea românească, traumatizată chiar prin minciuna „proprietății întregului popor” și guvernată haotic de trei decenii încoace, are nevoie să-și redefinească responsabilitatea pentru ceea ce ne este comun: istoria, patrimoniul cultural, orașele, străzile, valorile, viitorul”.

”Resursele materiale ale țării și ale planetei, în general, sunt limitate. Dacă ne lansăm într-o competiție înverșunată pentru stăpânirea și exploatarea lor, vom avea de suferit toți și mai ales vor avea de suferit generațiile viitoare, pe care o „consumăm” cu bună știință. Ce lăsăm moștenire generațiilor viitoare?”, a mai scris lidrul PLUS, pe Facebook.

De asemenea, ea a susținut că în jurul nostru se extind ”diferite forme de renunțare la proprietate” și a dat exemplul Airbnb și Uber, platforme prin care oamenii își transformă proprietățile în bunuri împărtășite și servicii comune.

Bogdan a mai precizat că partidul din care face parte vrea să le redea oamenilor încrederea că merită să lucreze împreună: ”Ceea ce ne va duce înainte ca societate este încrederea în bunul public (material și imaterial) și nicidecum acumularea individuală de obiecte și pământuri. Noi vrem să propunem o politică prin care să le redăm oamenilor încrederea și convingerea că merită să lucrăm împreună la construirea unei societăți mai bune pentru copiii noștri. Nu palatele pe trei străzi și înconjurate cu ziduri groase ale baronilor locali definesc gradul de dezvoltare a societății, ci felul în care știm împreună să ne gestionăm ceea ce ne aparține tuturor: resurse, pământuri, tradiții și speranțe”.

”Simt nevoia să le cer eu scuze celor care au suferit în urma terorii comuniste și au fost induși în eroare de interpretările rău intenționate. Nu a fost nicio secundă intenția mea de a lăsa loc de astfel de interpretări și sunt profund întristată de modul acesta de folosire a unor traume ale societății într-un război politic. Puteți să mă atacați, puteți să mă contraziceți si puteți să mă criticați. Căci trăim încă într-o democraţie. Acea democraţie pentru care oameni precum Ion Raţiu au luptat „până la ultima picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine“. E profund democratic să nu fii de acord cu cineva, dar să utilizezi emoții profunde ale societății doar ca să mânjești pe cineva este inadmisibil”, își încheie postarea Oana-Maria Bogdan.