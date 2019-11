Statele Unite și riscul alunecării spre extrema-stângă: Barack Obama a intervenit în campanie pentru a avertiza privind derapajele unora din principalii candidați din Partidul Democrat

Campania pentru alegerile prezidențiale din 2020 riscă să divizeze și mai mult Statele Unite. Oricum divizată în jurul figurii președintelui Donald Trump, societatea americană este martoră unui conflict puternic în interiorul Partidului Democrat între tabără progresistă și cea moderată.

Atât de mare este riscul alunecării democraților mult spre stângă încât fostul președinte Barack Obama a simțit nevoia să intervină în plină campanie internă pentru a lansa un avertisment privind acești candidați "revoluționari".

Cu referire la Bernie Sanders și Elizabeth Warren, dar fără a îi numi, Barack Obama a avertizat prin direcția mult prea spre stânga pe care o ia partidul și a cerut să nu mai fie promovate politici care nu sunt „înrădacinate în realitate.”

"Aceasta este o țară mai puțin revoluționară decât interesată de dezvoltare. (nr. Americanii) vor sa vadă lucrurile că se îmbunătățesc. Dar americanul de rând nu crede că trebuie să distrugem complet sistemul și să îl refacem. Și cred că acest lucru este important pentru noi ca să nu îl pierdem din vedere", a fost avertismentul lansat de fostul președinte.

În replică la acest avertisment, senatorul Bernie Sanders a arătat că "agenda pe care o are este o agendă susținută de marea majoritate a oamenilor care lucrează”. În schimb, Elizabeth Warren a vrut evite orice conflict și, în schimb, a lăudat politica de asistență medicală a fostului lider democrat.

Cursa internă pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat care îl va înfrunta pe Donald Trump este condusă de Joe Biden, fostul vicepreședinte al lui Obama, care este un candidat moderat. Doar că este urmărit de aproape în sondaje de senatorii Bernie Sanders și Elizabeth Warren, doi candidați cu viziuni progresiste.

Foto: Hepta - Bernie Sanders(S), Joe Biden(C) și Elizabeth Warren (D)

Barack Obama nu și-a anunțat sprijinul pentru niciunul din candidați și nici nu a țintit criticile sale prin a menționa vreun competitor, dar mesajele sale sunt clare, iar numele său este unul încă cu mare influență în rândul democraților.

În plus, Obama a țintit direct prin a menționa "anumite conturi de Twitter de stânga” sau "aripa activistă a partidului nostru.” De altfel expresia "far too left" (tr. "mult prea spre stânga).

Analiștii cred că declarațiile lui Obama sunt o reflectare a diviziunilor care există între cele două tabere mari din interiorul Partidului Democrat, cu aripa radicală, progresistă câștigând tot mai mult teren în fața moderaților. De altfel, declanșarea anchetei privind procedura de punere sub acuzare și înlăturare din funcție a președintelui Trump a fost considerată o victorie a radicalilor din formațiunea democrată în fața celor moderați, care au evitat luni de zile să adopte o astfel de decizie, despre care au afirmat că este riscantă și că, din cauza Senatului republican, nu va duce nicăieri.

Aplecarea spre stânga extremă a Partidului Democrat s-a intensificat după alegerile prezidențiale din 2016 și, potrivit comentatorilor, poate fi remarcată în agendele politice discutate și îmbrățișate de democrați, multe dintre ele depășind cu mult pozițiile adoptate de președinții și candidații democrați anteriori (de la interzicerea asigurărilor private la universități gratuite, la Taxa Ultra-milionarilor și Green New Deal), în opiniile populiste de stânga privind afacerile intrernaționale, în susținerea importantă pe care sondajele arată că o au senatorii Elizabeth Warren și Bernie Sanders sau în popularitatea substanțială de care se bucură în rândul alegătorilor democrați obișnuiți Alexandria Ocasio-Cortez și aliații ei din Congresul de la Washington.

Aripa centristă a partidului a avertizat de luni de zile că un candidat de extremă stânga pentru Casa Alba ar putea îndepărta republicanii moderați și alegătorii independenți, ambele categorii necesare pentru câstigarea alegerilor din luna noiembrie a anului viitor în fața președintelui Trump.