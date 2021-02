Obiectivele PNL pentru noua sesiune parlamentară. Ludovic Orban: Prioritatea zero este adoptarea legii bugetului. Avem în vedere corectarea legilor justiției (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre prioritățile liberalilor în sesiunea parlamentară care tocmai a început. Adoptarea proiectului legii bugetului pentru 2021, precum și corectarea legilor justiției se numără printre obiectivele avute în vedere de liberali.

”Principalul subiect de discuție a fost legat de prioritățile pentru actuala sesiune parlamentară, prioritățile PNL, alături de colegii noștri din coaliția de guvernare. Ne-am stabilit câteva obiective pentru această sesiune.

În primul rând, să realizăm o asanare a proiectelor legislative. Să respingem toate proiectele legislative care au fost depuse în legislatura trecută, sunt în diferite faze, sunt depuse de principalul partid de opoziție și afectează posibilitatea de punere în practică a programului de guvernare. Sunt sute de proiecte legislative. Ele vor intra în procedură de respingere.

Avem ca obiectiv adoptatea ordonanțelor de urgență care au fost emise de guvernul pe care l-am condus, în forma în care au fost adoptate și să corectăm eventualele modificări care au fost făcute de vechea legislatură.

O altă priroritate este aceea de a rezolva punerea în acord cu Constituția a tuturor prevederilor legislative adoptate de vechiul Parlament și declarate neconstituționale, e vorba de zeci de proiecte care necesită o adaptare și o punere în acord cu prevederile constituționale”, a declarat Ludovic Orban, la finalul reuniunii Biroului executiv al PNL

