Octav Cozâmcă se DEZLĂNȚUIE după dezastrul din PSD: 'Acum aruncă unii pe alţii vina...PSD-ul lui Dragnea. Adică voi ce-aţi făcut, bă? N-ați fost acolo? Daţi din gură, ca să vă salvaţi pielea'

Plecarea lui Liviu Dragnea la Rahova le-a dat ocazia lui Adrian Năstase și Octav Cozmâncă să revină în forță în viața PSD.

Criticile aduse acestora după ce au anunțat consituirea unui grup de sprijin pentru PSD l-au enervat peste măsură pe fostul preşedinte executiv al Partidului Social Democrat, Octav Cozmâncă.

El a declarat miercuri, pentru Agerpres, că există foarte mulţi oameni care au fost membri ai PSD şi care pot sprijini, dezinteresat, formaţiunea politică.

"Năstase şi cu mine am iniţiat acest grup de sprijin. Evident, dacă va fi cazul şi dacă va dori cineva să fie sprijinit. Deocamdată, vrem să ne oferim să îi sprijinim. Dacă vor bine, dacă nu...fiecare îşi duce crucea. Este nevoie, în primul rând, de oameni, pentru că oamenii sunt cei mai importanţi, oameni competenţi, oameni profesionişti, care au avut funcţii şi care nu vor nimic acum, nu vor să se agaţe de scaune, de funcţii, de avantaje, nu vor decât să ajute, nu vor bani, nu vor nimic. Noi ne-am oferit pentru că avem o obligaţie morală faţă de partidul acesta, pentru că atâţia ani de zile a fost condus de noi şi care nu a avut niciodată asemenea insuccese", a afirmat Cozmâncă.

Totodată, el a precizat că vina pentru dezastrul la alegerile europarlamentare nu aparține doar lui Liviu Dragnea, ci întregii echipe.

"Acum aruncă unii pe alţii vina...PSD-ul lui Dragnea. Adică voi ce-aţi făcut, bă? Nu aţi fost în Biroul Permanent Naţional? Nu aţi fost în Comitetul Executiv? Aţi votat unanimităţi tot timpul şi acum daţi din gură, ca să vă salvaţi pielea. Nu se poate aşa ceva! Asta nu e atitudine de om politic adevărat", a adăugat fostul greu al PSD.

Cozmâncă și Năstase urmează să aibă o discuţie cu conducerea centrală a PSD.

Dacă în cazul lui Adrian Năstase este bine cunoscut cum a făcul pasul înapoi din PSD odată cu problemele penale care i-au adus două condamnări, trebuie să notăm că nici Cozmâncă, numit odată "stăpânul baronilor", nu a plecat mai bine.

Ilustrativ pentru acest lucru este acest video din 2009 în care Virginil Iordache, celebru acum după ce a forţat medicii să îl transporte de la Suceava la Bucureşti cu elicopterul după anumite probleme la stomac, anunţa excluderea lui Cozmâncă din PSD Suceava. Acesta prezenta eliminarea acestuia drept o "autocurăţire" de membri sau foşti membri precum Mischie, Coţac sau Cozmâncă.

