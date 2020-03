Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat că Biroul Politic Național (BPN) al partidului a validat, luni, candidatura lui Nicușor Dan pentru Primăria Generală a Capitalei.

„BPN a validat în unamitate susținerea lui Nicușor Dan ca și candidat la funcția de primar general al Capitalei. Avem încredere în soliditatea soluțiilor, în devotamentul lui față de cetățenii Bucureștiului. (...) Capitala are dreptul la o nouă șansă, de a se transforma într-o adevărată capitală europeană. Această șansă este în Nicușor Dan, în PNL și în celelalte forțe de dreapta care îi susțin candidatura”, a anunțat liderul liberal.

”Nu am validat candidații acolo unde se negociază cu alte partide de opoziție: Galați, Maramureș, Brăila. E necesar să se ajungă la o formulă politică de colaborare cu alte partide de dreapta.

Au mai fost amânate validările în trei județe din motive care țin de nevoia finalizării unor sondaje.

Am validat candidaturi importante: Nicușor Dan la București, Sergiu Bîlcea la Primăria Arad, Emil Boc, la Primăria Cluj Napoca, Virgil Chițac, la Primăria Constanța, Nelu Popa, la Reșița, Nicolae Robu, la Timișoara, Florin Oancea, la Deva, Dan Drăgulin, la Primăria Călărași, Cătălin Flutur, la Botoșani, Andrei Volosevici la Ploiești”, a mai spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.