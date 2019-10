Oficialii „Concordia 19”, prima reacție pe tema locației alese / UDMR reclamase anterior că exercițiul militar se desfășoară în Harghita și Covasna

Armata României, conform Constituției, are obligația să se pregătească şi să ofere protecţie cetăţenilor pe întreg teritoriul României, iar militarii români se antrenează şi în alte zone din ţară, cum ar fi Cincu, Smârdan, Suceava, Iaşi sau Constanţa, dar participă şi la exerciţii de instruire din alte ţări, cum ar fi Ungaria, Germania sau Bulgaria, a explicat lt. col. Daniel Nistor, șeful Centrului de presă al „Concordia 19”, potrivit Agerpres.



Declarația militarului vine în contextul în care Attila Korodi, liderul deputaților UDMR, a criticat faptul că Statul Major al Apărării a ales județele Covasna și Harghita pentru desfășurarea „Concordia 2019”, subliniind că această situație îi face să se întrebe „pe bună dreptate” dacă nu cumva statul român compară situația din centrul țării cu cea din Ucraina și Georgia.



Statul Major al Apărării a demarat, luni, „Concordia 2019”, exercițiul interinstituțional, care, potrivit Rador, reunește sute de militari din peste 25 de structuri din zona de securitate națională și în care se simulează contracarări ale unor posibile atacuri de tipul războiului hibrid. Acesta se va desfășura în mai multe localități din județele Covasna și Harghita, precum și în București.



Exercițiul vine în contextul în care acțiunile specifice acestui tip de război modern s-au intensificat pe Glob, dar în special în această regiune, ca urmare a agresiunii lansate de Rusia împotriva Ucrainei și Georgiei. O mare parte a analiștilor de geopolitică consideră că mișcările de separatism teritorial și conflictele interetnice din aceste state au avut la bază acțiuni hibride, non-conformiste comparativ cu războaiele tradiționale.



„Astăzi aţi putut urmări o secvenţă de instruire la nivel interinstituţional organizată în cadrul exerciţiului Concordia. Pentru exerciţiul de astăzi aproximativ 100 de militari şi personal din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor au participat la această secvenţă de urgenţă civilă.



Exerciţiul Concordia are mai multe faze şi are ca scop creşterea interoperabilităţii structurilor la nivel interinstituţional. Cooperarea între aceste structuri se desfăşoară pentru diverse acţiuni, iar exerciţiul se află la a treia fază, însă o secvenţă de acest gen a fost realizată pentru prima dată la acest exerciţiu", a mai declarat lt. col. Daniel Nistor, la sfârșitul etapei de miercuri, când exercițiul a vizat intervenţia în urma unei explozii la fabrica de bere din Miercurea Ciuc a avut loc miercuri, importante forţe locale, regionale şi naţionale fiind mobilizate pentru a veni în ajutorul celor 20 de răniţi şi pentru a acţiona la locul incidentului, potrivit Agerpres.