Fostul ministru al Muncii, Lia olguța Vasilescu, anunță că Legea adopțiilor va fi schimbată.

Anunțul PSD-istei vine la doar câteva cazul Sorinei, fetița ’forțată’ de autorități să părăsească familia asistentului maternal care o creștea de la un an și să meargă în SUA, la noua familie adoptivă.

Proiectul de modificare a legii adopţiilor iniţiat de Olguța Vasilescu pe când era ministru al Muncii va intra marţi în dezbaterea Comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor, urmând să fie adoptat în plenul de miercuri, a anunţat secretarul Camerei Lia Olguţa Vasilescu.

"În acest proiect, legea adopţiilor este foarte mult îmbunătăţită, după ce am constatat că procesul de adopţie dura foarte mult, că erau familii care pe parcursul acestei proceduri renunţau pentru că trebuiau să ia semnătură de la rudele de gradul 4 ale copilului respectiv. Era aproape imposibil să descoperi aceste rude şi au fost foarte multe cazuri sesizate când condiţionau semnătura de plata unor bani sau chiar se făceau ameninţări la adresa familiei şi atunci am simplificat toată această procedură de adopţie. Am dat posibilitatea familiei adoptatoare să li se prelungească certificatul de la 2 la 5 ani, tocmai pentru că, iarăşi, era o situaţie în care se pregăteau să adopte un copil şi pe parcursul a ani de zile nu reuşeau să ducă până la capăt procedura de adopţie. Atunci trebuiau să reia întreaga documentaţie. Bineînţeles că foarte multe familii renunţau până la urma să mai preia copilul", a afirmat Vasilescu, fost ministru al Muncii, după şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, potrivit stiripesurse.ro

Proiectul prevede stimulente financiare pentru familiile care vor să adopte un copil.

"De asemenea, în noul proiect de lege trasăm obligaţii mult mai mari managerilor de caz, lucrătorilor de la DGASPC, care trebuie să urmărească şi mai departe ce se întâmplă cu aceşti copii, după ce sunt adoptaţi", a mai spus Olguţa Vasilescu.

