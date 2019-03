Olguța Vasilescu, atac la USR-PLUS: Lasă, băieți, că vine Caramitru junior cu ordonanța de urgență care vă înscrie pe voi și ne desființează pe noi și se rezolva!

Lia Olguța Vasilescu s-a revoltat cupă ce liderii USR și PLUS au spus că decizia Biroului Electoral Central de anulare a Alianței celor două formațiuni politice este ‘mâna’ PSD.

“Băieții de la USR minus Plus au senzația ca tot ce merge prost in viața lor trebuie sa li se tragă de la PSD și Dragnea! Ei nu au nicio vină că nu știu sa interpreteze o lege și niciun aiurit prin partid care sa le facă prost documentația... Însă, partea cu judecătoarea pe care până ieri o ridicau in slavi fiindcă l-a condamnat pe Liviu Dragnea, iar azi o trimit direct in tabăra PSD fiindcă le-a respins înscrierea alianței, e maximă!”, a scris consilierul onorific al premierului Dăncilă pe Facebook.

“Lasă, băieți, că vine Caramitru junior cu ordonanța de urgență care vă înscrie pe voi și ne desființează pe noi și se rezolva!”, adaugă aceasta.

Fostul ministru PSD face referire la derapajul nepermis al lui Andrei Caramitru de la sfârșitul lunii ianuarie. În ciuda faptului că partidul în care a intrat militează pentru o politică diferită decât cea a PSD, Caramitru ameninţă că odată ajuns la putere, USR va băga oameni la puşcărie prin ordonanţă de urgenţă şi tot aşa va anula şi toate deciziile luate înaintea lor. (Detalii AICI)