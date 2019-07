Olguța Vasilescu EXULTĂ după ce Petre Daea a JIGNIT-O, în direct, pe Alina Gorghiu: 'Bun ministru. Performant și cu replică' // 'Partea cu bunul simț vă lipsește' / 'N-am spus că sunteți proastă' (VIDEO)

Lia Olguța Vasilescu racționează la discuția aprinsă ce a avut loc, joi seară, între Petre Daea și Alina Gorghiu, în cadrul emisiunii ‘Dosar de Politician’ de pe B1 TV.

PSD-ista îl felicită pe ministrul Agriculturii pentru jignirile pe care i le-a adresat senatoarei PSD.

"Bun ministru. Performant și cu replică", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

`Vi se pare decent să faceți propagandă cu șeful de partid, în campania electrorală, la TVR?`, a întrebat Gorghiu.

“Eu n-am spus că sunteți proastă”, a fost una dintre replicile ministrului PSD.

