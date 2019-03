Olguța Vasilescu (PSD): `Îl asigur pe domnul Klaus Iohannis că voi fi foarte vizibilă în perioada următoare`

Lia Olguța Vasilescu, purtătorul de cuvânt al PSD și consilierul onorific al premierului pe Transporturi, a declarat, luni, că va fi „foarte vizibilă în perioada următoare” din noua postură, potrivit Agerpres.



„Din postura de purtător de cuvânt al PSD şi consilier onorific pe transporturi, ceea ce dumnealui (Klaus Iohannis - n.r.) nu şi-a dorit sub nicio formă să ajung acolo (la conducerea Ministerului Transporturilor - n.r.), îl asigur pe domnul Klaus Iohannis că voi fi foarte vizibilă în perioada următoare", a spus Olguţa Vasilescu la Parlament.



Deputata social-democrată a explicat că a avut o discuție cu conducerea partidului, în ceea ce privește preluarea funcției de purtător de cuvânt al PSD.



„Am avut o discuţie înainte. Eu am şi spus-o că în momentul în care nu mai am presiunea actului de guvernare, în sensul că am de condus un minister, care este suficient de greu, vreau să mă implic mai mult în viaţa de partid", a afirmat Olguţa Vasilescu.