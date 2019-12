Oli Ardelean, după ce a fost exclusă din USR: O mizerie a lui Barna. Am fost dată afară pentru că am scris despre un fapt real rău, făcut de USR + Barna

Oli Ardelean a catalogat drept o „mizerie” și o „adevărată execuție” decizia luată de majoritatea din Biroul Național USR, toți din echipa lui Dan Barna, prin care a fost exclusă din Uniune. Ardelean a fost dată afară din partid după ce a acuzat că parte semnăturile din campania „Fără penali în funcţii publice” nu sunt reale. Aceasta s-a arătat de-a dreptul revoltată că ea a fost exclusă din partid pentru simplul fapt că a fost corectă și a atras atenția asupra unui lucru greșit, în vreme ce adevăratul vinovat e bine-mersi, încă angajat.

Oli Ardelean a mai susținut, într-o postare pe Facebook, faptul că a încercat să rezolve intern problema înainte de a o prezenta în spațiul public.

Ea l-a acuzat apoi pe Dan Barna că a împiedicat sancționarea adevăratului vinovat.

„Ieri seara, intr-o adevarata executie, o majoritate din Biroul National USR, toti din echipa Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta. Deși am spus adevărul. Deși am incercat mult timp sa rezolv intern.

Le-am cerut sa amane pana se judeca sesizarea făcută de mine din august 2018 impotriva angajatului lui Barna la Secretariatul General, Ciprian Necula. Cel responsabil de campania fara penali si care atunci, la sediul USR, dupa ce am gasit falsurile si le scoteam din dosare, a tipat la mine sa ies de acolo, sa las falsurile sa le trimitem la primarii ca poate le accepta. Am tipat si eu la el: da, posibil sa le accepte, pentru ca traim intr-o tara corupta cu incompetenti in administratie. Poate nu se prind. Dar asta nu e motiv sa trimita falsuri la primarii.

Barna a refuzat atunci sa analizeze vina lui Necula. A tot refuzat de atunci. Le-am cerut sa imi spuna daca au mai contractat firma de promoteri care le-au adus falsurile. Nu mi-au raspuns.

Am cerut acum sa judece acea speta impreuna cu una noua de acum in care am fost acuzata EU ca am prejudiciat imaginea partidului scriind ca Barna a minimizat problema semnaturilor false de la fara penali. Scriind practic un fapt real rau facut de USR + Barna.

Au ignorat cererea mea de amanare pana poate fi judecata si speta cu privire la Necula. M-au exclus pe mine in timp ce acel individ este inca angajatul lor. In fine. O mizerie”, a scris Oli Ardelean, pe Facebook, precizând că va reveni cu amănunte.

Ulterior, într-o nouă postare, aceasta a mulțumit pentru toate mesajele de susținere pe care le-a primit: „In ciuda mizeriei lui Barna USR are oameni minunati care vor lupta cat pot ei pentru principiile pe care a fost cladit acest partid”.