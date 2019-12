Oli Ardelean explică episodul excluderii sale din USR, pentru B1 TV: „Aceeași toleranță față de încălcarea legii pe care am văzut-o la Dan Barna” / Cum a reacționat deputatul Moșteanu, acuzat că minte în direct (VIDEO)

Olimpia Ardelean, care a fost exclusă din USR după ce a acuzat că o parte din semnăturile strânse pentru campania „Fără penali în funcții publice” sunt false, susține că deputatul Ionuț Moșteanu știa de acest lucru, după ce acesta afirmase, în direct pe B1 TV, exact contrariul.

Întrebată dacă într-adevăr Ionuț Moșteanu nu știa că semnăturile erau false, precum și dacă este adevărată declarația deputatului potrivit căreia cele suspecte au fost scoase, avertizorul de integritate a răspuns: „Chestia asta este o minciună. Nu este adevărată nici această a doua parte. Eu am scos din Ilfov în jur de 6.400. Au mai fost semnături depuse la primării și pe care le-au descoperit primăriile ca fiind false, pentru că eu pur și simplu, în ziua aceea, nu am reușit să le depistez pe toate. Ce vreau să vă spun legat de faptul că sunt sigur false - o dovadă concretă. În semnăturile din Balotești, în localitatea unde locuiesc, am găsit printre cele de la promoter, prin listele acelea în care erau semnături aproape la indigo, numele unui coleg de-al meu de filială. Țineam minte că l-am văzut pe altă hârtie, pe altă poziție. L-am sunat și i-am arătat o poză și mi-a zis că nu este semnătura lui. L-am întrebat dacă datele, în rest, sunt corecte, dacă a avut un buletin mai vechi cu acele date, pentru că difereau seria și numărul. Mi-a zis că nu, nu le-a avut pe acelea niciodată. Intuiția mea e că cineva a avut baze de date cu adresă, CNP, dar cred că nici adresa nu era corectă”, a afirmat Olimpia Ardelean, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

După declarația Olimpiei Ardelean, deputatul Ionuț Moșteanu a început să-și modifice discursul și a afirmat că, din informațiile sale, existau „suspiciuni” cum că o serie de semnături ar fi false. Întrebat dacă era vorba de o suspiciune sau o certitudine, având în vedere cele prezentate de Oli Ardelean, el a răspuns: „Păi, certitudine... tocmai de asta sunt verificate de primării, că pe o listă, care este semnată de depunătorul listei cum că ar fi veridică, e posibil să fie o semnătură care nu este în regulă. Tocmai de aceea le verifică primăriile. De unde să știm că sunt false?”.

Mai mult decât atât, Ionuț Moșteanu și-a schimbat discursul și în ceea ce privește firma contractată pentru strângerea semnăturilor din campania „Fără Penali”. Deși inițial spune că procedura a revenit firmei exclusiv și că suspiciunea asupra semnăturilor nu a generat efecte asupra contractului, ulterior a revenit cu o altă declarație. Motivul? Oli Ardelean a relatat că Biroul Național i-a dat asigurări că vor cere banii înapoi și, ulterior, că i-au primit, pe fondul semnăturilor cu probleme.

„Între timp am dat și eu un telefon, acum, în cele 10 minute. Ce s-a întâmplat... a fost reziliat contractul și banii ori au fost dați înapoi, ori n-a fost plătită firma pentru aceste servicii, ținând cont de acele suspiciuni”, a mai spus Moșteanu.

Olimpia Ardelean susține că în filiala județeană din care făcea parte până să fie exclusă de „Echipa Barna” a văzut „aceeași toleranță față de încălcarea legii pe care a văzut-o la Dan Barna”.

„Barna și Moșteanu spun în continuu că problema s-a rezolvat, pentru că au fost scoase falsurile, dar, chiar dacă am încercat în acea perioadă să scoatem cât am putut noi din falsurile găsite în dosarele ce nu se depuseseră deja, problema nu a fost rezolvată, pentru că cel care țipa la mine, coordonatorul de campanie național, că sunt ok și să le trimitem la primării că poate le acceptă, deși i-am spus că am acordul lui Barna să scot falsurile, este încă angajat USR la sediul național, iar eu am fost exclusă”, a mai spus Oli Ardelean.