Omul suspendat din USR că a mâncat mici într-un tricou cu „Dan Barn Președinte” explică episodul, în direct pe B1 TV: „Nu am făcut eu grătarul, cum am fost acuzat” / „Mă strângeau încălțările” (VIDEO)

Situația hilară de la USR Vrancea capătă o nouă turnură. Valentin Calciu nu numai că a fost suspendat din partid pentru că a mâncat mici într-un tricou inscripționat cu mesajul „Dan Barna Președinte”, dar a fost acuzat și că el ar fi pregătit grătarul, pe care l-ar fi organizat chiar în spatele propriului bloc. Omul, sancționat drastic pentru un lucru aparent comun, dezminte categoric acuzația, dar recunoaște că... a consumat mici îmbrăcat cu acel tricou.

„Era prin octombrie, nu mai știu exact. Eram în campanie electorală. Confirm informația, dar numai că trebuie să dau și o explicație. Eu veneam din campania electorală, când s-a întâmplat acest lucru. Nu am făcut eu grătarul, cum am fost acuzat de către președintele USR Vrancea, Mihăiță Lepădatu, chiar în spatele blocului meu. Se pot verifica aceste lucruri, pentru că grătarul nu este în spatele blocului meu, în primul rând, iar eu am fost invitat de niște prieteni, simpatizanți USR, care făceau grătar în momentul când eu mă întorceam din campanie electorală. Prietenii m-au invitat la grătar. Eu le-am spus că mă duc până acasă, pentru că făcusem foarte mulți kilometri în ziua aceea și mă strângeau încălțările. Mi-am luat o pereche de șlapi și acum m-am reîntors. Am uitat să îmi dau jos tricoul. Asta este, am uitat”, a afirmat Valentin Calciu, vineri seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Întrebat dacă era conștient de sancțiunile la care se expune atunci când a mâncat micii, Valentin Calciu a răspuns: „Am citit statutul de n ori și nu apare nicăieri cum trebuie să fii îmbrăcat ca să nu periclitezi imaginea USR. Nu m-am gândit nicio secundă că voi periclita imaginea USR sau a domnului Dan Barna”.

Întrebat dacă își asumă eșecul lui Dan Barna de la prezidențiale, având în vedere că a mâncat mici, iar liderul USR a ratat calificarea în finala alegerilor, Valentin Calciu a răspuns: „Doamne, cum adică!? Asta este numai în mintea președintelui USR Vrancea”.

