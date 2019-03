Victor Ponta a lansat acuzaţii dure la adresa baronului PSD de Vrancea, Marian Oprişan. Fostul premier a arătat, într-o conferinţă susţinută chiar la Focşani, cum Oprişan nu a dorit să profite de oportunitea de a moderniza Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani, fără a investi niciun leu pentru acest lucru.

”În perioada 2012 – 2014 am avut mai multe discuții cu Oprișan și cu fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu. I-am spus că Ministerul va preda către Consiliul Județean Vrancea spitalul fără nicio datorie, dar nu a vrut. Nu am înțeles de ce nu a vrut mai ales că putea accesa a doua zi fonduri europene pentru reabilitarea spitalului din Focșani”, a precizat Ponta.

”Erau bani prin POR pentru reabilitarea spitalelor, dar nu știu din ce motive el nu a vrut să preia spitalul din Focșani și să-l reabiliteze”, a arătat fostul premier.

