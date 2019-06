Baronul PSD de Vrancea, Marian Oprişan, a avut numai cuvinte de laudă pentru premierul Viorica Dăncilă, la ieşirea de la şedinţa PSD, când a fost întrebat de jurnalişti despre cele discutate în Comitetul Executiv.

"Doamna Dăncilă e o femeie extraordinară şi un om politic care va avea multe de spus în România", a afirmat Marian Oprişan.

"Nu am avut nicio discuţie cu nimeni, eu ce am de spus spun în interiorul partidului", a răspuns baronul de Vrancea când a fost întrebat dacă a avut un conflict în interiorul CEx.

Acesta a lăudat decizia de a organiza un Congres cât mai repede pentru a decide noul preşedinte al PSD, dar şi candidatul partidului în alegerile prezidenţiale.

”Când partidul rămâne fără președinte se face Congres într-o săptămână și se rezolvă problema. Nu poți să o lungești așa, la ceea ce avem noi nevoie să facem", a afirmat Oprişan.

Acesta a răspuns, însă, o candidatură pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD.

