Orașul Bragadiru se transformă într-o mlaștină după fiecare ploaie. Teodora Desagă (PMP): "Din păcate, vedem efectele unei administrații defectuase. S-a dezvoltat foarte mult, autoritățile locale nu au fost pregătite și nu au făcut investiții din timp"

Imaginile din ultimele zile, surprinse în orașul Bragadiru, la câțiva kilometri de Capitală, după câteva ploi banale, au creat indignare în mediul online. Locuitorii trăiesc un adevărat coșmar pentru că în lipsa canalizării apa nu are unde să se scurgă, străzile și curțile locuințelor devenind adevărate mlaștini, într-o localitate în care se construiește haotic, fără respectarea unor norme minime.

La rândul lor, autoritățile locale nu au investit la timp în infrastructură, iar fără canalizări menajere sau pluviale, fiecare ploaie transformă străzile în lacuri. Orașul Bragadiru este însă reprezentativ pentru majoritatea zonelor rezidențiale din județul Ilfov apărute peste noapte, unde s-a construit pe repede înainte, cu străzi înguste și neasfaltate, fără trotuare, utilități sau spații verzi.

Teodora Desagă, candidat PMP la alegerile din 27 iunie pentru Primăria Bragadiru, a explicat pentru B1.RO că această situație este rezultatul unei administrații defectuase. Primar din 2008 a fost până la condamnarea sa în acest an, Vasile Cimpoieru, cel care a păstorit haosul imobiliar din Bragadiru.

„Din păcate, vedem efectele unei administrații defectuase. Timp de 13 ani, orașul Bragadiru, zona nouă, cuprinsă între Capitală și Centura Capitalei s-a dezvoltat foarte mult. Dintr-un teren arabil a devenit un teren intravilan în care s-a construit foarte mult. Problema nu este ritmul construcțiilor, ci numărul de etaje, tipul de locuințe care au fost construite. Dacă la început s-a plecat de la un plan urbanistic general cu două etaje și locuințe individuale, am ajuns să avem blocuri cu 10 etaje, pe un teren care nu suportă o astfel de greutate, care nu are infrastructura necesară, pe un teren unde pânza freatică este ridicată și în felul acesta apa nu are unde să se ducă, iar atunci când nu investești într-o rețea de canalizare pluvială și înlocuiești spațiile verzi, terenul, pământul, cu betoane, apa nu are unde să se ducă. Asta s-a văzut și zilele acestea în toate filmulețele care au fost transmise în mediul online și la tv”, a explicat Teodora Desagă.

Aceasta a explicat că problemele din Bragadiru se regăsesc în multe localități ilfovene, care s-au dezvoltat haotic, fără respectarea normelor minime și fără investiții în utilități:

„Este o problemă în toate localitățile din Ilfov. Ce s-a întâmplat în Bragadiru, așa s-a întâmplat și în alte comune sau orașe. S-a dezvoltat foarte mult, autoritățile publice locale nu au fost pregătite și nu au făcut investițiile din timp, astfel încât să pregătească străzile cu ceea ce înseamnă canalizare pluvială, rețea de apă și canal, să păstreze o lățime suficientă, să asfalteze, să mențină spațiul verde, așa cum prevăd normativele de specialitate”, a mai precizat Teodora Desagă.

Aceasta a atras atenția că pentru depășirea crizei urbanistice din Bragadiru este nevoie de investiții majore în rețeaua de canalizare, mai ales în zona nouă, unde neoficial trăiesc zeci de mii de locuitori, dar care a fost ignorată mereu de autoritățile locale:

„La momentul de față este nevoie imperioasă de investiții majore în ceea ce privește canalizarea pluvială. Lucrurile acestea pot fi demarate de autoritățile publice locale, trebuie făcute studii de fezabilitate ca să vedem exact care sunt soluțiile tehnice, pentru că se strânge foarte multă apă într-o zonă și trebuie să identifici unde o duci. Pentru că și în Bragadiru în momentul de față există canalizare pluvială doar pentrun zona veche a orașului iar apa de acolo se duce, fie prin pantă naturală, fie prin sistemul de canalizare în râurile din oraș, dar în zona nouă, între Capitală și Centura Capitalei, nu avem râuri unde să deversăm apa de ploaie. Nici nu aș face acest lucru, pentru că apa de ploaie este de fiecare dată amestecată cu apa uzată care refulează din canalizarea orașului pe străzile unde există canalizare. Din păcate în zona nouă a orașului doar câteva străzi au canalizare”, a spus Teodora Desagă.

În lipsa investițiilor și a implicării administrației locale, problema locuitorilor orașului Bragadiru nu se va îmbunătăți, ci se va agrava tot mai mult:

„Din păcate, cu cât pierdem mai mult timp și cu cât suntem mai lipsiți de viziune și nu începem proiecte care să ne ajute, locuitorii vor mai avea de suferit. O canalizare pluvială nu se face peste noapte și din păcate, legislația noastră în ceea ce privește licitațiile publice permite și diverse contestații și întârzieri în ceea ce privește atribuirea contractelor.

În calitate de consilier local, în ceea ce privește situația orașului Bragadiru, am propus realizarea studiilor de fezabilitate, măcar să începem cu acest lucru, care este foarte important și să găsim soluțiile financiare. Aici vine cumva și sprijinul pe care Guvernul l-a oferit, mă gândesc la Compania Națională de Investiții sau către fondurile de la Ministerul Dezvoltării, astfel încât și tipul acesta de lucrări, de canalizare pluvială să găsească o finanțare națională”, a mai precizat Teodora Desagă.

Cea mai gravă problemă este de departe cea din cartierul Independenței, ridicat pe o fostă orezărie. În această mlaștină, autoritățile locale inconștiente au dat zeci de autorizații de construire, atât pentru case, cât și pentru blocuri. Fără canalizări menajere sau pluviale, fiecare ploaie transformă străzile în adevărate lacuri.

„Apă Canal Ilvov a demarat un proiect, a fost semnat contractul în urmă cu o lună pentru înființarea rețelei de canalizare pluvială în Cartierul Independenței., este un cartier pe un fost teren cu foarte multe canale de irigații. Diferența de nivel între drumul principal și restul străzilor din cartier merge până la 2 metri. Toată apa se strânge în anumite zone, iar până la intervenția vidanjelor, apa nu are unde să se ducă. Din cauza asta apa a ajuns peste tot.

Aceasta este realitatea pe care noi o îndurăm și nu o îndurăm de câteva zile, ci chiar de câțiva ani. Situația nu s-a îmbunătățit deloc, din contră, s-a degradat. Când tu ca autoritate publică locală dai hotărâri care aprobă planuri urbanistice zonale care permit derogări la planuri urbanistice generale și în loc de case, permiți construirea de blocuri, automat traficul este mai intens, automat sistemul rutier se degradează mai repde, automat rețeaua de canalizare și de apă devin subdimensionate” , a mai precizat Teodora Desagă.

Candidat al PMP pentru alegerile locale din Bragadiru, Teodora Desagă și-a depus oficial candidatura, duminică, 6 iunie. Într-un mesaj adresat cetățenilor, aceasta le-a transmis că se simte copleșită de întreg sprijinul comunității, dar acest lucru o responsabilizează și îi dă puterea să creadă că ”putem scoate orașul din ghearele samsarilor”. După condamnarea definitivă a primarului din Bragadiru, Vasile Cimpoeru, data viitoarelor alegeri locale va fi 27 iunie 2021.