Premierul Ludovic Orban a declarat, marți seară, că se are în vede achiziționarea de urgență a echipamentelor de protecție necesare în spitale.

'Al doilea obiectiv e achiziția de materiale și echipamente de protecție. Conform legii, în mod normal trebuia să existe stocuri strategice achiziționate din timp. Când am preluat guvernarea, stocurile erau zero. Pe 4 februarie am emis OUG care a permis începerea achizițiilor pentru aceste produse fundamentale.

Acum, cererea internațională a crescut exploziv. Facem toate eforturile posibile pentru a achiziționa aceste produse', a spus Orban.

Premierul a menționat că se fac achiziții prin ONAC, Unifarm și Crucea Roșie, mulțumind totodată tuturor celor care au făcut donații.

Totodată, Orban a precizat că s-au simplificat procedurile pentru a se permite producția în țară de biocide, echipamnete sau biocid.

'Începe producția interna de măști, izolete, combinezoane', a menționat șeful Guvernului.

