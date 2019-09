Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac dur la adresa PSD cu ocazia prezenţei la adunarea liberalilor de la Craiova, unde a participat şi preşedintele Klaus Iohannis.

Acesta a condamnat ce au făcut social-democraţii în Olteania, regiune dominată electoral de ei, arătând că "PSD nu a dat lideri adevăraţi pentru Oltenia" ci politicieni precum Lia Olguţa Vasilescu, Claudiu Manda sau Eugen Nicolicea.

"Putem câştiga alegerile prezidenţiale în toate judeţele din Oltenia", a arătat Ludovic Orban, arătând că deja semnalul a fost dat în Vâlcea când PNL a fost pe primul loc la Parlamentare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.