Orban: Am decis să face o ședință pentru a rezolva probleme urgente, în caz că trece moțiunea (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban nu exclude ca moțiunea de cenzură a PSD să treacă, altfel că șeful Executivului a declarat, marți, că a pregătit o ședință în care să se adopte mai multe OUG.

"Mâine se dezbate moțiunea de cenzură, așa au anunțat inițiatorii ei, deși văd că ei au fugit astăzi de la BPR- uri. Or, noi trebuie să ne facem datoria și să rezolvăm toate chestiunile care au rol de urgență. Am decis să face o ședință pentru a rezolva probleme urgente, în caz că în perioada următoare nu vom mai putea da ordonanțe de urgență", a spus Orban.

