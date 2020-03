Orban: 'Am discutat cu președintele Iohannis susținerea inițiativelor de producere a tuturor echipamentelor necesare în bătălia cu coronavirusul' (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a spus, în debutul ședinței de luni, că a discutat cu președintele Klaus Iohannis măsuri pentru ca România să poată produce echipamentele necesare în lupta cu coronavirusul. Liderul Guvernului a mai precizat că această măsură este valabilă și pentru viitoar, pentru a nu mai fi dependenți de alți producători străini, mai ales dacă sunt urgențe.

‘Astăzi am avut la Palatul Cotroceni o întâlnire cu președintele României. Subiectul principal al discuției a fost susținerea inițiativelor de producere a materialelor, echipamentelor, dispozitivelor, substanțelor necesare în bătălia cu coronavirus și pentru care există capabilități, resurse umane, utilaje pentru a putea să le introducem în fabricație în România, astfel încât să producem în țara noastră cât mai multe astfel de echipamente, pentru a nu mai ajunge să fim dependenți în situații precum cea de astăzi din lume.

Este o competiție acerbă pe fiecare producător’,a spus Orban.

