Ludovic Orban, despre amnistia fiscală: 'Guvernul PSD-ALDE descurajează comportamentul corect al cetăţeanului/ Un act profund neconstituţional pentru că introduce o concurenţă neloială'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat în termeni foarte duri amnistia fiscală introdusă de către Guvern, ordonanță privind instituirea unor facilități fiscale prin care se propun două mecanisme alternative eșalonării la plată.

Liderul liberal arată că prin această decizie Guvernul nu face altceva decăt să îi premieze pe cei care nu şi-au plătit la timp datoriile către buget şi descurajează comportamentul corect al cetăţenilor introducând o ”discriminare gravă” între cetăţeni.

LACRIMI AMARE PENTRU MIHAI CONSTANTINESCU! S-A ÎNTÂMPLAT LA ORA 5:00 DIMINEAȚA! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

”Din nou, Guvernul, prin acest act normativ, arată că nu guvernează pentru cetăţenii români care respectă legea, pentru cetăţenii români care au un comportament fiscal corect, că acţionează pentru aceia care nu respectă legea, pentru aceia care au un comportament fiscal incorect. Din nou, Guvernul PSD-ALDE, arată prin acest act normativ că îi premiază pe aceia nu şi-au plătit la timp obligaţiile către bugetul de stat sau către bugetele locale, arată că, de fapt, descurajează comportamentul corect al cetăţeanului, îi descurajează pe toţi cetăţenii români care şi-au plătit taxele şi impozitele la termen în conformitate cu legea, favorizând pe aceia care fie în mod deliberat, fie poate accidental, au ajuns în situaţia în care nu şi-au plătit taxele şi impozitele şi au ajuns să cumuleze datorii importante la buget”, a a afirmat , luni, Ludovic Orban.

AU APĂRUT IMAGINI EXPLOZIVE DE LA NUNTA ANULUI! ASTA E PREA DE TOT

Acesta numeşte actul normativ drept unul "profund neconstituţional" şi atrage atenţia că introduce o discriminare între cei care au plătit taxele la timp şi cei care au acumulat datorii.

”De asemenea, este un act profund neconstituţional pentru că introduce o concurenţă neloială între companii. Gândiţi-vă că în acelaşi domeniu sunt companii care şi-au plătit taxele şi impozitele la termen şi sunt companii care nu şi-au plătit taxele şi impozitele la termen. Ce face Guvernul? Îi dezavantajează pe aceia care au fost corecţi, au respectat legea, au avut un management al afacerii şi şi-au plătit taxele şi impozitele, permiţându-le acelora care nu şi-au plătit taxele şi impozitele să nu mai plătească la bugetul de stat penalităţile şi dobânzile aferente datoriilor publice. Este în mod evident o încălcare gravă, o încălcare grosolană a concurenţei, a competiţiei oneste între actorii economici de pe piaţă”, a mai transmis Orban, conform stiripesurse.ro.

Potrivit acestuia, prin acest act normativ, ”este încurajată o clientelă politico-economică căreia i s-a tolerat comportamentul fiscal ilegal, incorect”.

”Am să vă dau un exemplu care arată sfidarea a tot ceea ce reprezintă normalitate şi bun simţ în materie de plată a taxelor şi impozitelor. O companie care a intrat în insolvenţă, căreia i s-a aprobat un plan de reeşalonare, un plan de reorganizare, cu eşalonarea datoriilor şi care şi-a plătit la termen aceste datorii conform reeşalonării, o companie care a fost corectă în urma unui proces de insolvenţă şi în urma unei reorganizări, nu beneficiază de nicio facilitate. În schimb, o companie care a intrat în insolvenţă şi nu şi-a respectat plata la termen a acestor obligaţii, beneficiază. Adică cel care e corect şi şi-a respectat obligaţiile este penalizat şi este premiat acela care nu şi-a respectat obligaţiile”, a explicat Orban.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)

Potrivit liberalilor, de pe urma a acestei amnistii ar nputea să beneficieze şi aceia care au de achitat prejudicii la stat în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive penale de condamnare pentru săvârşirea de infracţiuni.

”Dacă asta va fi interpretarea, arată o dată în plus ceea ce am spus încă de la început, că PSD, de fapt, guvernează pentru infractori, pentru aceia care nu respectă legea, pentru aceia care au un comportament incorect şi care încearcă să creeze privilegii pentru o clientelă politico-economică, care , practic, are ca şi complice pe actorii care se află astăzi la guvernare”, a mai spus liderul liberal.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, amnistia fiscală, printr-o Ordonanţă privind instituirea unor facilităţi fiscale.