Orban anunță modificări în legislație, după o discuție cu oamenii de afaceri

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, după o întrevedere cu reprezentanții mediului de afaceri, că are în vedere o serie de modificări ale legislației, pentru încurajarea acestui sector.

"Propunem soluții pentru încurajarea mediului de afaceri. Am avut o întâlnire extrem de interesantă în care am discutat o mulțime de probleme, care țin de reglementări din legislația secundară care creează bariere în inițiativa economică din mediul de afaceri. De la taxele de racordare care sunt practicate de furnizori și care sunt și foarte mari, până la o simplificare pe care am discutat-o să nu mai pui angajtul să ia adeverință de la angajator când se duce la Casa de Pensii, ci să se ia informațiile din formularul 112", a declarat Orban, potrivit stiripesurse.ro.