Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că ministrul de Finanțe Florin Cițu va onora orice invitație lansată de Parlament cu privire la fondurile atrase de minister.

Reacția prim-ministrului vine în contextul în care Florin Cîţu este invitat marţea viitoare, de la ora 11,00, la o audiere în cadrul Comisiei economice din Senat pentru a oferi explicaţii referitoare la împrumuturile ministerului de resort din ultima perioadă.

„Abia asteptam acesta ocazie, pentru ca ministerul de Finante sa prezinte calitatea net superioara prin care s-au dus imprumuturi favorabile Romaniei. Nu stiu daca marti (Florin Citu va veni la audiere in Parlament n.r.). Nu ii cunosc programul. Relatia cu Parlamentul e normala. Va raspunde oricarei invitatii”, a declarat Orban.

