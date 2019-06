Ludovic Orban, după consultările de la Cotroceni: PNL susţine transpunerea în legislaţie a voinţei cetăţenilor exprimată la referendum (VIDEO)

Ludovic Orban a condus marţi delegaţia cu care PNL s-a prezentat la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, liderul liberalilor a transmis că pentru partidul său "voința poporului este lege” şi PNL va susţine toate demersurile preşedintelui Iohannis.

"Delegația PNL a participat la consultările demarate de președintele României. Voința cetățenilor care s-a manifestat în cadrul referendumului convocat de președintele României, referendum validat cu un scor extrem de mare, reprezintă lege pentru noi și PNL susține toate demersurile președintelui României pentru a transpune în fapt voința exprimată de cetățeni la acest referendum. De asemenea, am abordat și subiectul legislației în domeniul Justiției, susținem clar ideea de refacere a dezbaterilor publice pentru a genera o legislație europeană în domeniul Justiției, care să fie conformă cu recomandările din mecanismul de cooperare și verificare, care să țină cont de recomandările formulate de Comisia de la Veneția și de grupul statelor anti-corupție.

PNL va susține toate inițiativele de revizuire a Constituției și orice alte inițiative care sunt necesare pentru a transpune în fapt voința exprimată de cetățeni și pentru a asigura că voința cetățenilor care s-a transmis extrem de puternic în cadrul acestui referendum, și anume că România trebuie condusă de oameni cinstiți, de oameni corecți, de oameni care respectă legea, această voință să fie transpusă în realitate”, a afirmat Ludovic Orban, la finalul consultărilor de la Cotroceni.

Acesta a adăugat că referendumul pentru revizuirea Constituției ar trebui să aibă loc odată cu alegerile prezidențiale.

"Ar fi bine să se ajungă la referendum odată cu scrutinul de alegeri prezidențiale, pentru că e și mai ieftin, și mai potrivit să organizăm referendumul cu ocazia acestor alegeri. Nu cred că va exista un partid politic care să se opună voinței exprimate de cetățeni, ca atare nu cred că va fi o dezbatere polemică pe această temă. Eu cred că trebuie transpusă în modificări constituționale cât mai repede posibil, epntru că știm bine că practica tergiversării poate să creeze pentru anumite forțe politice pretext pentru a amâna aceste modificări în speranță că nu vor fi adoptate. Eu cred că modificările trebuie să fie făcute într-un ritm cât mai alert posibil”, a completat liderul PNL.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.