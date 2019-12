Ludovic Orban petrecere Revelionul la munte alături de mai mulți miniștri: "Nu e nicidecum o reuniune a Guvernului"

Premierul Ludovic Orban a confirmat, duminică, că va petrece Revelionul alături de "mai multe familii", printre care și membri ai Guvernului. Acesta a susținut că "nu este o reuniune a Guvernului" ci o ieșire normală cum petrece orice român.

"Suntem mai multe familii, oameni care au mai făcut Revelionul împreună. Locaţia pe care am ales-o, am ales-o pentru că n-am mai găsit altă locaţie, pentru că ne-am trezit târziu. Din cauză că am preluat guvernarea, ne-am trezit cu câteva săptămâni înainte de Revelion şi asta era o locaţie care nu era angajată. Ne plătim fiecare tot ceea ce e de plătit, cazare şi masă, adică nu e un hatâr care ni se face. Nu e nicidecum o reuniune a Guvernului. Sigur că vor fi şi colegi de-ai mei din Guvern, care vor petrece Revelionul împreună cu mine, dar suntem cu familiile şi petrecem Revelionul ca orice român, cum este normal”, a afirmat Orban, duminică, referitor la informaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora va petrece finalul de an la Sinaia, împreună cu membrii Executivului, conform Agerpres.

Orban a respins posibilitatea unei ședințe de guvern imediat după Revelion.

"Acum, nici chiar pe 1 ianuarie. Aţi văzut că fac şedinţe de Guvern de câte ori e necesar şi de multe ori am convocat şedinţe de guvern la ore surprinzătoare pentru că era necesar să convoc”, a arătat Ludovic Orban.

Guvernul se va reuni, întâi, luni, într-o ședință de guvern înainte de plecarea în vacanță.

"O să și lămuresc, pentru că m-au întrebat din mass-media de ce mai face ședință pe 30 decembrie. Vă spun de acum, pe 30, toate hotărârile de Guvern de organizare și funcționare ale ministerelor vreau să aibă toate avizele și să le adoptăm. Repet, toată hotărârile de funcționare și organizare. Acesta e principalul obiectiv al ședinței din data de 30 pentru că trebuie să intrăm în Anul Nou cu noile organigrame ale ministerelor, în funcție de viziunea voastră ca și miniștri și în funcție de elementele care există în ordonanță de urgență de funcționare și organizare a Guvernului”, a precizat Ludovic Orban, în ședința de guvern de luni.