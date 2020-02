Premierul interimar a explicat că avizele date de Consiliul Legislativ sunt „consultative”, nu „conforme”, și a subliniat că Guvernul Orban a respectat toate prevederile legale atunci când a adoptat cele 25 de ordonanțe de urgenă din seara premergătoare moțiunii de cenzură.

Întrebat cum comentează faptul că, pentru cele 25 de OUG, Consiliul Legislativ a emis 21 de avize negative, Ludovic Orban a răspuns: „A emis avize. Consiliul Legislativ dă observații privitoare la tehnica legislativă. Avizul nu este un aviz conform, ci este un aviz consultativ. Consiliul Legislativ, chiar dacă a emis aviz negativ, a emis aviz”.

Referitor la speculațiile potrivit cărora Guvernul Orban ar fi cerut avizele Consiliului Legislativ la o zi distanță de adoptarea OUG, premierul interimar a răspuns: „Hai să nu ne jucăm acum în chichițe procedurale. OUG au fost adoptate de un guvern în deplină capacitate de exercițiu. Am solicitat avizul Consiliului Legislativ. S-a dat avizul Consiliului Legislativ. Am îndeplinit procedura constituțională și, dacă există vreo solicitare de verificare a constituționalității, ea se poate face prin intermediul Avocatului Poporului”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.