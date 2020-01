Orban, despre îngrijorările Consiliului Fiscal: În ceea ce priveşte anul 2020 nu există niciun risc (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că înţelege îngrijorările exprimate de Consiliul Fiscal în legătură cu o posibilă creştere a deficitului bugetar, dar, în ceea ce priveşte anul 2020, "nu există niciun risc".

Consiliul Fiscal (CF) a avertizat că deficitul bugetar din acest an ar putea ajunge la 4,6-4,8% din Produsul Intern Brut (PIB), semnificativ peste estimarea de 3,6% a Guvernului, în cazul în care pensiile vor fi mărite cu 40%.

