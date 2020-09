Premierul Ludovic Orban a susținut o declarație de presă, luni, la capătul deplasării test cu trenul pe conexiunea feroviară „Gara de Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni”, la care a participat și președintele Klaus Iohannis.

„Felicit constructorii pentru mobilizarea exemplară. Vă readuc aminte că la momentul preluării guvernării de către guvernul liberal, progresul era puțin peste 11% și iată că astăzi lucrarea este finalizată aproape în proporție de 100%”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a mai precizat că proiectul legăturii feroviare între Gara de Nord și aeroportul Otopeni este aproape de finalizare, iar în cel mai scurt timp va fi pus la dispoziția beneficiarilor.

Totodată, el a amintit că ideea acestui tronson îi aparține și că a trebuit să treacă 12 ani pentru a deveni realitate.

„Ideea acestui tronson s-a născut în mandatul meu de ministru al Transporturilor. Sigur că și aici a trebuit să treacă 12 ani pentru realizarea acestui tronson necesar pentru a oferi o alternativă de deplasare pentru cei care vor să plece de pe Aeroportul Otopeni sau aterizează pe Aeroportul Otopeni. (...) Lucrarea este finalizată în proporție de 100%. Această linie este o realitate și va fi pusă la dispoziția beneficiarilor în cel mai scurt timp posibil", a spus Ludovic Orban.

