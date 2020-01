Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, înaintea ședinței Camerei Deputaților pentru abrogarea pensiilor speciale, că moțiunea de cenzură cu care amenință PSD Guvernul nu va trece.

”Eu mă îndoiesc că toţi parlamentarii PSD vor veni să voteze cu mic cu mare această moţiune de cenzură pentru că intrăm în procedură de anticipate”,a spus Orban.

Șeful Guvernului a mai precizat că toți liberalii susțin măsurile anunțate, astfel încât ”PNL nu va vota nicio învestire de Guvern” şi se va ajunge la anticipate.

”Mă îndoiesc că se vor bucura foarte tare parlamentarii PSD să-şi termine mai repede mandatele”, a mai spus premierul.

