Orban, despre moțiunea promisă de Ciolacu: „Parlamentarii PSD trebuie să aleagă între două rele, pentru ei” / „Avem lucruri de făcut, desființarea pensiilor speciale pentru deputați și senatori, de exemplu” (VIDEO)

PNL guvernează cu 21% din Parlamentul României, a afirmat joi seară, în direct pe B1 TV, premierul Ludovic Orban, care a precizat că nu își va da demisia pentru declanșarea alegerilor anticipate, deși recunoaște nevoia unei baze solide de deputați și senatori pentru implementarea unor reforme reale.

Întrebat ce crede despre moțiunea de cenzură cu care Marcel Ciolacu a amenințat Guvernul, Ludovic Orban a răspuns: „Parlamentarii PSD trebuie să aleagă între două rele, pentru ei. Alegerea în două tururi și alegerile anticipate, adică scurtarea mandatului lor. Pentru că, în cazul în care se adoptă moțiunea de cenzură, practic se declanșează procedura de anticipate. Fiecare parlamentar își va scurta mandatul, că există cât de cât un număr de partide deja, care își doresc anticipate și care nu vor vota învestirea a două guverne succesive și există o probabilitate foarte mare să se ajungă la anticipate”.

Ludovic Orban a subliniat că PNL își dorește alegeri anticipate, dar că este gata să guverneze și fără sprijin parlamentar, fie prin asumare de răspundere, fie prin OUG atunci când este cazul. În plus, premierul a sugerat și că ar fi pregătit să elimine pensiile speciale ale parlamentarilor.

„Cu siguranță că ne dorim și anticipate și vom continua să acționăm, îndeplinindu-ne mandatul și, de multe ori, deranjând poate pe mulți din Parlament. Pentru că avem lucruri de făcut pentru România, pe care le vom face, desființarea pensiilor speciale pentru parlamentari, de exemplu. N-ar fi frumos ca Guvernul să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru modificarea Legii statutului deputaților și senatorilor, cu obiectivul de desființare a pensiilor speciale pentru parlamentari? Nu e niciun proiect de lege în sensul acesta, iar realitatea e că singurul partid care a votat împotriva modificării Legii statului deputaților și senatorilor, prin care s-au înființat pensiile speciale pentru parlamentari, a fost PNL”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat dacă este gata să angajeze răspunderea Guvernului pe eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, el a răspuns: „Este un subiect, care este important și care este susținut, de acestă dată, de 92% din populația României pe ultima cercetare pe care am făcut-o. În mod evident, suntem dispuși să mergem mai departe. Să facem lucruri prin care să asigurăm un tratament corect”.

