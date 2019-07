Ludovic Orban, la finalul întâlnirii cu Klaus Iohannis: Preşedintele ne-a cerut mobilizare, seriozitate şi susținerea evidentă a tuturor mesajelor

Preşedintele Klaus Iohannis şi liderul PNL Ludovic Orban au avut mai multe discuţii la Vila Lac 3. La finalul acestora, Orban a anunţat că au fost discutate mai multe teme de politică internă sau europeană, dar a fost abordat şi subiectul alegerilor prezidenţiale de la finalul anului.

"Am avut discuții pe teme de politică internă, pe teme de politică europeană și de asemenea, am avut, să spun, un început de discuție privitor la campania pentru alegerile prezidențiale, în care știți foarte bine că, Partidul Național Liberal susține candidatura președintelui Iohannis și avem obiectivul de a câștiga alegerile prezidențiale.

În ceea ce privește temele de politică internă, am discutat legat de proiectul de revizuire a Constituției, care a fost înaintat în cadrul parteneriatului inițiat de președintele României, pentru consolidarea parcursului european, proiectul de revizuire a Constituției pentru transpunerea în Constituție a voinței exprimate de cetățeni pe data de 26 mai.



De asemenea, am avut discuții legate de evoluția privitoare la legile electorale și, în mod evident, am apreciat că până la urmă am reușit, cu o presiune destul de mare din partea președintelui, să adoptăm niște modificări care să permită exercitarea efectivă a dreptului de vot, mai ales în diasporă.

De asemenea, am mai discutat chestiuni legate de raportul GRECO și de alte teme de politică internă.

La nivelul temelor de politică europeană, evident, avem o încercare extrem de dificilă, pentru că va urma votul pentru alegerea președintelui Comisiei Europene, vot care va fi dat de Parlamentul European. În urma propunerii formulate de Consiliul European, este candidatul Partidului Popular European, Ursula von der Leyen, care este un candidat care trebuie susținut cu toată forța pentru a reuși câștigarea acestei poziții importante la nivel european.

În privința pregătirii alegerilor prezidențiale, sigur că am discutat de un eventual calendar. Deocamdată nu avem garanții legate de data alegerilor până când Guvernul nu ia decizia efectivă de convocare a alegerilor prezidențiale, în care să stabilească turul I și turul II, dar pe propunerea AEP, am discutat de diferitele momente din perioada de precampanie, când trebuie să înceapă campania de strângere de semnături, cam ce obiectiv trebuie să ne stabilim, când ar trebui să demareze campania efectivă pentru alegerile prezidențiale, chestiuni special legate de partea de precampanie", a arătat Ludovic Orban.

Acesta a arătat că PNL este un partid unit, iar relaţia cu preşedinte Iohannis este una foarte serioasă şi stabilă. Cât priveşte vreo cerinţă primită de la şeful statului, Orban a precizat că Iohannis le-a cerut mobilizare, seriozitate şi să susţină mesajele sale.

"Este unitate în partid. Nu a existat nicio contradicție. Toată lumea este mobilizată. Întreg Partidul Național Liberal este pregătit să se bată cu toate forțele pentru câștigarea alegerilor prezidențiale, iar relația cu președintele României este o relație foarte serioasă, foarte stabilă care se bazează pe un parteneriat trainic pentru binele României. (...)

Mobilizare, seriozitate, susținerea evidentă a tuturor mesajelor președintelui, lucrurile normale și firești, care sunt în campanie", a declarat Ludovic Orban.