Orban, după audierile miniștrilor: Atâta agresivitate, împinsă până la mitocănie, rar mi-a fost dat să văd (VIDEO)

Premierul interimar Ludovic Orban i-a felicitat, joi, la începutul ședinței de Guvern pe miniștri pentru prestațiile lor din timpul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Orban i-a acuzat pe reprezentanții PSD că în unele cazuri au avut o atitudine extrem de agresivă, ”împinsă până la mitocănie” față de liberalii care sunt propuși să facă parte din Guvernul Orban II.

”Ce s-a întamplat la aceste audieri, nu s-a întâmplat niciodată. Audieri de trei ore-trei ore și jumătate. PSD, de fiecare dată când a avut majoritate, nici măcare nu le-a permis candidaților să răspundă la întrebările la care nu aveau răspuns. În plus, colectau întrebările de la toți parlamentarii din comisie, nu cum s-a întâmplat la voi - întrebare și răspuns -, și nu răspundeau decât la 10% dintre întrebările care erau puse de parlamentari.

Atâta agresivitate, împinsă de multe ori până la mitocănie, rar mi-a fost dat să văd și descalifică pe foarte mulți dintre parlamentarii PSD care au coborât nivelul audierilor atât de jos”, a spus Ludoivc Orban.

Totodată, șeful interimar al Guvernului a susținut că este foarte mulțumit de prestația membrilor echipei sale. Orban i-a sfătuit pe cei care au primit aviz negativ să nu fie supărați, iar celor avizați pozitiv le-a spus, mai în glumă, mai în serios, că ar trebui să-și pună întrebarea cum de au primit un răspuns favorabil din partea membrilor comisiilor.

”Sunt foarte mulțumit, vă felicit, ați fost la înălțime, în ciuda condițiilor extrem de dificile de audiere.

Cei care ați primit aviz negativ nu aveți niciun motiv să fiți nemulțumiți. În comisiile în care s-a dat aviz negativ, PSD și noii lor aliați, dar mai ales PSD, și-au arătat lipsa de discernământ și incapacitatea de a susține miniștri competenți.

Majoritățile care au votat împortiva voastră sunt majoritățile care l-au învestit pe «Genunche», «Pamblică», pe Andrușca de la Neamț și o întreaga listă de analfabeți funcțional care nu aveau ce să caute nici într-o funcție de execuție în ministerele în care au fost propulsați în funcții. Să nu fiți supărați că au votat împotriva voastră niște parlamentari care au votat cu ordin de la partid și fără să aibă vreun discernământ personal.

Cei care au primit aviz pozitiv trebuie să-și pună întrebări cum de au primit aviz favorabil”, a mai spus Ludovic Orban.

Iată mai jos, care a fost rezultatul audierilor miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul Orban II:

Florin Cîţu - ministrul propus al Finanţelor - AVIZ NEGATIV

Costel Alexe - ministrul propus al Mediului - AVIZ NEGATIV

Nicolae Ciucă - ministrul propus al Apărării Naţionale - AVIZ POZITIV

Marcel Vela - ministrul propus al Afacerilor Interne - AVIZ NEGATIV

Virgil Popescu - ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri - AVIZ POZITIV

Ion Ştefan - ministrul propus al Dezvoltării - AVIZ NEGATIV

Ionuţ Stroe - ministrul propus al Tineretului şi Sportului - AVIZ NEGATIV

Cătălin Predoiu - ministrul propus al Justiţiei - AVIZ NEGATIV

Monica Anisie - ministrul propus al Educaţiei - AVIZ NEGATIV

Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe - AVIZ POZITIV

Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii - AVIZ NEGATIV

Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii - AVIZ POZITIV

Victor Costache - ministrul propus al Sănătății - AVIZ NEGATIV

Marcel Boloş - ministrul propus al Fondurilor Europene - AVIZ NEGATIV

Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii - AVIZ NEGATIV

Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor - AVIZ NEGATIV

