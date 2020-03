Orban, după ce Tăriceanu a cerut amânarea localelor din cauza coronavirusului: La ce a rămas din partidul său, și-ar dori să nu mai fie alegeri niciodată și să rămână senator pe viață (VIDEO)

Premierul interimar Ludovic Orban i-a dat replica lui Călin Popescu-Tăriceanu, după ce șeful ALDE afirmase că alegerile locale ar trebui amânate pe fondul epidemiei de coronavirus.

Întrebat ce părere are despre această afirmație, Ludovic Orban a răspuns: „Înseamnă că din punctul de vedere al domnului respectiv ar trebui să nu se mai organizeze niciun spectacol, să nu se mai facă școală, să nu se mai organizeze meciuri, să nu se mai ducă lumea la cumpărături. Sigur că la cum arată, astăzi, ce a mai rămas din formațiunea sa, și-ar dori să nu mai fie alegeri niciodată și dânsul să rămână senator pe tot restul vieții. Lucrul acesta nu se poate. În democrație se organizează alegeri. Noi suntem adepții ca oamenii, în democrație, să decidă reprezentanții lor, în administrația locală, în Parlament”.

