Orban evită și el clinciul cu Barna: `Își face rău singur. Iohannis are toate argumentele să fie reales` / Ce spune președintele PNL despre relația cu USR-PLUS (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a refuzat, în direct pe B1TV, să comenteze „săgețile” trimise de Dan Barna către președintele Iohannis, subliniind că prezidențiabilul USR-PLUS „își face rău singur” prin aceste afirmații, dar și că actualul șef al statului are „toate argumentele” pentru a fi reales în fotoliul de la Cotroceni.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



„Klaus Iohannis este cel mai credibil om politic, omul cu cea mai mare experiență, omul care știe ce trebuie făcut, omul care a arătat clar că poate să facă bine României. Cel care practic a împiedicat capturarea statului român de către mafia PSD-ALDE, care a împiedicat ca Justiția să fie călcată în picioare, care s-a luptat sistematic și le-a administrat înfrângeri grave celor din majoritatea guvernamentală, cum este ultimul referendum, care practic a stopat dorința lor de a da o lege sau o ordonanță pentru amnistie și grațiere. Practic, Klaus Iohannis are toate argumentele pentru a câștiga aceste alegeri, indiferent cu cine intră în turul doi”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, în emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Președintele PNL a explicat și de ce nu există o coaliție a opoziției în ansamblu, care să propună candidați comuni pentru alegerile care urmează. Acest lucru, spune el, n-a fost posibil pentru că USR-PLUS și-au anunțat intenția de a merge cu un candidat propriu în cursa spre Cotroceni, încă din seara alegerilor europarlamentare.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



„Vă readuc aminte că, în seara alegerilor europarlamentare, după anunțarea rezultatelor, când nu era încă foarte clar, niște parteneri - care credeam că sunt partenerii noștri în opoziție, alături de care am întreprins multe demersuri comune și am dus bătălii comune - au anunțat că își propun candidat la președinție. Nu ne-au întrebat pe noi. Președintele Iohannis întotdeauna i-a tratat ca parteneri și, în mare parte, a și acționat în numele susținătorilor, cetățenilor care i-au votat în alegerile europarlamentare. Referendumul convocat de președintele României a fost un referendum care, până la urmă, i-a ajutat inclusiv pe ei.



Într-o democrație oricine are dreptul să candideze la orice funcție. Din punctul meu de vedere, adversarul politic al președintelui Iohannis și al PNL sunt PSD și coaliția toxică, care nu mai are niciun fel de legitimitate. Obiectivul nostru este să învingem această forță care a provocat atâta rău în viața cetățenilor români și care a adus România în situația în care e degradată dramatic capacitatea administrativă”, a adăugat Ludovic Orban.



Întrebat ce crede despre afirmația lui Dan Barna, care spusese anterior că îi place să creadă că, dacă ar fi fost el președinte, poate că tragedia din Caracal nu s-ar fi întâmplat, Ludovic Orban a răspuns: „Își face rău singur. Nu mă întrebați pe mine, întrebați-l pe el. În general, să încerci să câștigi capital politic dintr-o dramă, nu este corect și nu este normal.



Ludovic Orban a mărturisit că, indiferent de retorica abordată de USR-PLUS, el este încrezător că românii îl vor alege pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat la Cotroceni.



„Eu am încredere că cetățenii români au discernământ și cunosc foarte bine candidații. Cunosc viziunea, cariera fiecăruia dintre ei. Vor avea discernământ în alegeri. În ceea ce mă privește și ceea ce se vede, de altfel, cu ochiul liber, este clar că președintele Iohannis este, dintre cei înscriși în cursă, candidatul cel mai serios, cel mai credibil, care se bucură de cea mai mare apreciere, cea mai mare intenție de vot. Care are statura prezidențială, care are experiența necesară, care știe ce este de făcut. S-a văzut foarte clar că a folosit această poziție în haina constituțională potrivită și că a făcut foarte multe servicii României din această poziție. Klaus Iohannis este un garant al respectului de care beneficiază România, ca stat și ca națiune, din partea partenerilor noștri, din partea SUA, din partea UE și a țărilor din UE, partenerilor noștri din NATO”, a precizat Ludovic Orban.



Întrebat din nou despre declarațiile lui Dan Barna - de această dată despre cele privind implicarea președintelui Iohannis, Ludovic Orban a evitat din nou să comenteze: „Orice întrebări îmi puneți pe tema asta, o să vă răspund același lucru. Principalul nostru advesar politic este PSD. Misiunea noastră este să readucem România la o stare de firească, normală, să readucem România într-o stare de funcționalitate, astfel încât fiecare român să vrea să trăiască aici, în această țară”.