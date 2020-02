Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, după ce moțiunea de cenzură a trecută, că Guvernul ‘pică în picioare’.

”Suntem mândri de ce am făcut în trei luni, că într-o perioadă extrem de scurtă am reuşit să reparăm o mare parte din stricăciuni", a declarat premierul.

„Suntem mândri că am refăcut credibilitatea României în faţa partenerilor europeni şi strategici, Am reuşit într-un timp extrem de scurt să luăm decizii cu impact favorabil asupra românilor, corectând grave erori”, a adăugat Orban.

Totodată, Ludovic Orban spune că a fost destituit pentru că a vrut să le ofere românilor șansa de a vota primari în două tururi.

"Am pierdut doar o bătălie. Vom câștiga bătălia pentru România. Astăzi, am fost judecați de o alianță toxică.Noi am căzut astăzi pentru că am avut curajul să dăm șansa cetățenilor din fiecare localitate să aibă șansa să își aleagă primarul democratic. S-au adunat toate forțele împotriva guvernului. Sunt convins că românii vor vota pentru garanția unei dezvoltări economice rapide care să permită României să se dezvolte și să fie respectată", a declarat Orban.

Întrebat dacă a sacrificat alegerea primarilor în două tururi și ce va face în perioada următoare, premierul a declarat: "Vom stabili strategia pentru perioada următoare, avem analiza pregătită. Nu am sacrificat nimic, am pus mandatul guvernului la bătaie. Nu vom renunța la alegerea primarilor în două tururi. Să nu uităm că există în dezbaterea parlamentului trei proiecte de lege cu alegerea primarilor în două tururi. Acestea au fost ținute în sertar, nu s-a dat doi bani pe aceste proiecte. Grupul parlamentar al PNL se va bate pentru a scoate de la comisie proiectele de lege pentru a le dezbate", a declarat Ludovic Orban.

