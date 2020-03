Premierul Ludovic Orban i-a solicitat, joi, în ședința de Guvern, noului ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, să convoace un colegiu al ministerului pentru a se stabili toate măsurile care vor fi luate în continuare pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19.

Orban a precizat că la acest colegiu va lua și el parte.

"Mâine dimineaţă voi veni alături de dumneavoastră la Ministerul Sănătăţii şi solicitarea mea e să convocaţi un colegiu al ministerului, astfel încât să stabilim foarte clar toate măsurile care vor continua şi, de asemenea, toate măsurile noi pe care le vom lua în funcţie de evoluţiile care au apărut şi care continuă să apară", a declarat premierul Ludovic Orban.

Tătaru a precizat că trebuie luate măsuri pentru ca situația de la Suceava, unde infecțiile cu coronavirus s-au răspândit alarmant, să nu se repete și în alte județe.

'Este un moment greu. Pentru a nu avea altă Suceava, contez pe ajutorul dumneavoastră', a spus noul ministru al Sănătății.

