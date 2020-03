Premierul Ludovic Orban a declarat, marți seară, că al treilea obiectiv al Cabinetului pe care îl conduce este întărirea Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP).

Șeful Executivului spune că este nevoie de angajați noi pentru a face față pandemiei de coronavirus.

'Al treilea obiectiv important: întărirea DSP-urilor .

Acum, numărul de angajați a crescut cu peste 4.000 la nivel național. E nevoie de angajați noi la DSP pentru anchetele epidemiologice făcute cu viteză crescută',a spus pre;edintele PNL.

Premierul Orban a mai precizat importanța angajațiilor DSP, în contextul în care foarte mulți români s-au întors în țară din Diaspora.

'DSP sunt implicate în efortul de a decide măsurile privitoare la toți cetățenii care revin în România.

România a primit zeci de mii de cetățeni români întorși din Italia, Spania, Franța, Germania. Efortul DSP și al Poliției de Frontieră a fost imens.

Apreciez activitatea DSP-urilor și îi felicit pe cei care s-au alăturat din mers și învață din mers ce trebuie făcut', a punctat Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.