Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți seară, că ‘d e sănătatea sitemului financiar bancar depinde tot sistemul’.

Întrebat despre o posibilă amânare a ratelor de până la nouă luni, premierul a precizat că sistemul bancar nu poate fi forțat să renunțe la venituri fără de care nu poate funcționa.

Totodată, Orban a precizat că o astfel de m ăsura trebuie luată într-o colaborare între BNR, Guvern şi sistemul financiar-bancar.

‘ Vreau să vă spun un lucru simplu, care trebuie înțeles de toți oamenii. De sănătatra sistemului bancar, depinde sănătatea economiei. În momentul în care băncile nu mai împrumută statul, cetățenii, firmele, economia este într-o problemă extrem de gravă.

Pe de o parte, trebuie să susținem oamenii să-și amâne plata unor rate, dar nu poți forța sistemul financiar-bancar să renunțe la venituri. Aici trebuie să existe un echilibru. Să nu pună băncile într-o lipsă de lichidăți. Echilibrul trebuie căutat.

În momenul în care băncile își pierd capacitatea de a finanța economia, va avea de suferit cetățeanul ", a spus Ludovic Orban.

Premierul a reiterat faptul că statul se asigură să plătească șomajul tehnic pentru salariații a căror firme nu mai pot funcționa din cauza pandemiei de coronavirus.

‘ Am luat măsura plății somajului tehnic’, apunctat Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.