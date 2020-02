PNL va susține decizia președintelui Iohannis în ceea ce privește desemnarea unui premier, a anunțat Ludovic Orban, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„PNL va susține decizia președintelui. Avem încredere în președintele României. Între președintele României și PNL există un parteneriat pentru România și avem convingerea că președintele României va lua decizia corectă, pe care noi o vom susține”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat de ce și-a depus mandatul de premier desemnat și nu a insistat cu desfășurarea procedurii de învestire în curs, Ludovic Orban a răspuns: „Atât timp cât președintele mi-a dat un mandat, am considerat că trebuie să îi înapoiez mandatul pe care mi l-a dat în conformitate cu prevederile constituționale și, în mod evident, cel care comunică într-o astfel de situație este președintele României, care mi-a încredințat mandatul. De ce n-am insistat cu procedura? Pentru că în termenul de 15 zile, din cauza blocajului pesedist, nu s-a întrunit cvorum. În materie de desemnare a candidatului la funcția de premier, președintele României este cel care ia decizia”.

Referitor la posibilitatea ca Florin Cîțu, actualul ministru interimar al Finanțelor Publice, să fie noul premier desemnat, Ludovic Orban a afirmat: „Cred că această întrebare ar trebui să îi fie adresată președintelui României”.

