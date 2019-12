Orban: Marile proiecte în România, blocate de cei care au condus țara. Dacă cu unele companii inventează pretexte, cu altele poate au înțelegeri pentru a obține bani fără să construiască nimic

Premierul Ludovic Orban a afirmat, duminică seara, că marile proiecte în România au fost blocate de cei care au condus ţara, care au inventat pretexte pentru companii şi poate cu unele dintre acestea au avut înţelegeri de a obţine bani fără să construiască nimic, scrie news.ro.



„Problema este să împingi toate proiectele pentru care ai finanţare, să meargă. Am să vă dau un exemplu. Pe un tronson, nu dau nume să nu sufere constructorul, să semnezi contractul, dar tu să nu predai amplasamentul, tu să nu obţii acordul de mediu, care este absolut necesar pentru emiterea autorizaţiei, să nu faci descărcările arheologice, adică să nu ai descărcare arheologică făcută, fără de care nu poţi să predai amplasamentul, şi tu semnezi contractul şi în tot timpul ăsta obligi constructorul să fie mobilizaţi, să aibă costuri, pentru angajaţi, pentru utilajele pe care le pune la dispoziţie, să cumpere materialele de construcţii pe care le are şi tu să nu fii în stare să laşi…



Păi cine blochează marile proiecte în România? Vă spun eu cine blochează, cei care au condus România, care parcă inventează pretexte de claimuri pentru diferite companii, probabil cu unele companii şi la înţelegere pentru ca companiile să obţină bani fără să construiască nimic", a declarat Ludovic Orban, la România TV.



O companie care se află în această situaţie are la dispoziţie două variante, fie să obţină un act adiţional care să-i recunoască costurile respective, fie să dea în judecată, explică premierul.



„Cum să semnezi un contract atâta timp cât nu poţi să predai amplasamentul, nu ai autorizaţia de construcţie semnată. Se dau nişte avansuri la fiecare lucrări în momentul în care se semnează contractul. Dar nu e vorba numai de asta. Orice firmă, şi dacă nu lucrează, înregistrează costuri după ce semnează contractul. De ce? Pentru că el are utilaje, angajează oameni, achiziţionează materii prime, efectuează foarte multe cheltuieli. Dacă el efectuează cheltuielile, plăteşte oamenii, oamenii nu muncesc, ţine utilajele nefolosite, normal că fie e băgat în faliment dacă nu obţine un act adiţional care să-i recunoască costurile respective, fie este obligat să dea în judecată compania", a precizat Orban.